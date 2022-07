La temporada estival arrenca marcada per l'alça generalitzada dels preus. Els allotjaments turístics han apujat tarifes i també les agències de viatges que, malgrat tot, creuen que la demanda no es veurà frenada. Això sí, si es volen fer reserves d'última hora cal tenir la butxaca plena. Les tarifes dels bitllets d'avió són altes i el preu dels carburants està en màxims històrics. L'increment de preus afecta fins i tot a petita escala, com ara el preu de llogar tumbones a la platja.