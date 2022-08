Per primera vegada des de l'estiu de 2008, l'any de l'esclat de la crisi financera, que no pujava l'atur en un mes de juliol. Aquesta vegada, després de la tendència positiva registrada des que es van aixecar les principals limitacions per la Covid s'ha trencat amb un increment de 3.310 persones més inscrites a les Oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya. Això suposa un increment del 0,98% que contrasta amb la reducció del 2,86% del juny, coincidint amb l'arrencada de la temporada d'estiu.

Primer impacte de la inflació Els sindicats alerten que el repunt de l'atur té a veure amb l'impacte que està tenint al mercat de treball la diferència entre pujades salarials i de la inflació. Ricard Bellera, de Comissions Obreres, adverteix a Ràdio 4 que el sector serveis és el que ha començat a notar abans la pèrdua de poder adquisitiu i apunta que si no es fa res per augmentar els sous "viurem una tardor complicada". Viatjar per vacances, més car que mai Ara el nombre total d'aturats se situa en les 341.391 persones. Respecte a fa un any, les dades segueixen sent molt bones. L'atur ha baixat en 66.923 persones (-16,39%). En el conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació ha augmentat en 3.230 aturats al juliol (+0,11%) respecte al mes anterior, fins a un total de 2.883.812 aturats, la xifra més baixa en un mes de juliol des de 2008. Catalunya bat rècord d'ocupació en 14 anys També cau l'ocupació, ja que la seguretat social perd 7.300 afiliats, cosa que no passava en aquest mes des de 2001. A Catalunya, en canvi, afiliació ha seguit creixent amb 13.000 nous afiliats. Amb els contractes indefinits per sobre del 40 %, és el sector serveis i l'educació on més repunta l'atur.