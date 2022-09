El Govern reconeix que les dades d'atur d'agost no són bones

01:32

Treball reconeix que les dades d'atur d'agost, amb 9.554 persones més registrades al Servei d'Ocupació de Catalunya, no són satisfactòries.

El secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, constata que el mercat de treball trenca la tendència positiva i l'atur comença a créixer. A l'agost 9.554 persones més s'han quedat sense feina. Al darrere d'aquestes dades s'hi podria constatar els efectes a l'economia de la inflació i del preu de la llum.



També el Govern central ha volgut puntualitzar que l'agost, tradicionalment, és dolent pel que fa a l'ocupació per la finalització de molts contractes de l'estiu. En aquest sentit, el ministre de Seguretat Social, José Luís Escrivà, precisa que si comparem les dades amb altres anys, aquest agost no ha estat gens dolent.



De la seva banda, CCOO considera que hi ha una millora de l'ocupació en termes interanuals tot i l'augment de l'atur registrat a l'agost. El sindicat celebra que un 41% de la nova contractació de l'últim mes sigui indefinida | Àlex Cabrera