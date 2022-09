00:59

El repunt de l'atur, una vegada finalitzats els contractes d'estiu, té un impacte especialment important a barris com els de la Verneda de Barcelona.

A la Verneda, les ajudes públiques representen fins a una quarta part dels ingressos. És un dels barris amb la xifra més elevada de desocupats.

Alguna de les persones que ens hem trobat davant l'oficina del Servei d'Ocupació de la Generalitat reconeixen els problemes per trobar una feina, la complicació per fer els tràmits telemàtics o la recerca de cursos per reciclar-se | Héctor Marín