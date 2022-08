La tornada a l'escola surt enguany més cara

Aquest estiu l'IPC s'ha situat per primer cop en 40 anys per sobre del 10%, venim d'una primavera amb preus rècord dels combustibles i viatjar enguany per vacances ha sortit més car que mai. La inflació fa mesos que ens acompanya però ara fa un any encara no es notava l'actual tensionament dels preus i, per tant, la situació d'aquest inici del curs escolar és inèdita.

A banda dels canvis i la pertorbació que pot suposar per algunes famílies l'avançament del curs, que començarà el dia 5 de setembre (una setmana abans de l'habitual), mares i pares ja saben que aquest any s'hauran de rascar més la butxaca.

El preu dels articles bàsics i material escolar que fan servir tots els alumnes, com ara llibretes, bolígrafs, motxilles o sabates, ha augmentat de forma considerable. El preu del menú escolar també s'ha encarit i l'escola concertada ha confirmat que aplicarà un increment de les quotes.

L'únic factor a favor, si més no durant aquest primer trimestre del curs, serà l'abaratiment del transport públic. Els alumnes que es desplacin amb Rodalies no hauran de pagar gràcies a la gratuïtat dels abonaments fins al 31 de desembre, i els que ho facin per la zona de transport integrat de l'ATM (metro, autobusos urbans, tramvia, etc) es beneficiaran d'un descompte d'entre el 30 i el 50% sobre les tarifes habituals en funció del títol utilitzat.

Cost dels estudis El Departament d'Educació va confirmar al maig la pujada del preu màxim del servei de menjador als centres públics. Aquest curs el topall oscil·larà entre els 6,18 euros i els 6,54 euros diaris per menú, uns 20 cèntims més que l'any passat (+3,3%). Els alumnes que es quedin a dinar de manera esporàdica hauran de pagar 7,19 euros. Aquest augment de preus és una vella reivindicació de la patronal de les empreses del sector que fa temps que reclamava poder traslladar a la facturació dels seus serveis l'increment dels costos dels aliments i els salaris. Els efectes de la inflació general també es deixaran sentir a les quotes que cobra l'escola concertada. Es calcula que aplicaran un increment general d'entre un 2 i un 3%, molt per sota de l'IPC general (superior al 10%). Tot plegat es tradueix en un augment moderat dels preus associats directament als estudis, a diferència dels períodes 2008-2010 i 2019-2021 quan aleshores la inflació general va estar força per sota de l'epígraf de l'IPC corresponent als estudis. Vist en perspectiva també crida molt l'atenció el pic per sobre del 20% que es va registrar la tardor de 2012 a l'ensenyament superior, quan en plena crisi de l'euro i de retallades, moltes comunitats autònomes, com ara Catalunya, van decidir aplicar un increment molt fort de les taxes universitàries.

Material escolar Després d'anys de transició cap a un model d'escola més digitalitzada, enguany escoles i famílies tenen un incentiu més per acabar de fer el pas. Els articles de material escolar que més s'han encarit l'últim any són els que tenen a veure amb el paper. Amb un augment del 23%, llibretes, llibres i folis estan entre els elements que més costen adquirir amb comparació amb el començament del curs passat. Les empreses del sector confirmen aquest augment i ho atribueixen al cost desmesurat de la matèria prima (en un any el preu de la tona de paper s'ha duplicat) i dels costos de producció des de fa mesos. D'una banda, per la disrupció de la cadena de subministraments provocada per la pandèmia, i per un altre costat perquè les fàbriques d'elaboració de paper han vist com se'ls ha multiplicat més de 5 vegades el que paguen per l'electricitat. Els llibres de text fa gairebé una dècada que no pugen més d'un 2% però any rere any s'encareixen de manera sostinguda i han demostrat una capacitat de resistència a prova de bomba. De fet, ni tan sols en moments de crisi han baixat de preu. Segons la Federació de Gremis d'Editors, el el preu mitjà dels llibres de text els dos últims cursos ha oscil·lat al voltant dels 18 euros.

Roba infantil Totes les mares i pares ho saben. Quan són petits, els infants creixen i han de canviar de vestuari sovint. És veritat que a molts centres no és obligatori portar uniforme i es pot utilitzar la roba del dia a dia per anar a l'escola però és habitual aprofitar l'inici del curs per posar al dia peces de roba que acumulen molt de desgast o han quedat petites. En el darrer any, tant la roba en el sentit més ampli com el calçat en particular també han seguit la tendència marcada per la inflació general. Cap dels dos epígrafs que recull l'estadística de l'INE s'ha situat per sobre del 10% però el preu del calçat infantil s'ha disparat des de finals de l'any passat.