Fi de curs amb els sindicats educatius en peu de guerra

Els mestres han començat aquest dimarts la segona tongada de protestes després de la vaga del març. Ho han fet amb una aturada parcial de 8 a 10 h del matí, i amb piquets informatius que han provocat retencions de trànsit arreu de Catalunya. Educació xifra en un 2,09% el seguiment de l'aturada parcial.

A Can Batlló, els mobilitzats han tallat la Gran Via per, tot seguit, dirigir-se cap a la plaça de Sants. La invasió de la via ha provocat la retenció del trànsit. Els manifestants han emès alguns càntics en defensa de l'escola pública i contra el conseller Josep Gonzàlez-Cambray. En concret, s'han sentit proclames com "No són, no són 5 dies de vacances. Sí són, sí són, 10 anys de retallades", "Cambray escolta o vaga, vaga, vaga" o "Que no va de vacances, això va de mancances".

"�� VAGA | Els sindicats educatius tallen la Gran Via i la Ronda Litoral coincidint amb la represa de les mobilitzacions.



No hi ha prevista cap mobilització central





Com a Barcelona, també s'han fet talls de carreteres a Manresa, Mataró, Tarragona i Sabadell, entre d'altres. A les Gavarres, una cinquantena de membres de la comunitat educativa han tallat durant més de mitja hora la rotonda de la T-11.

Professors de l'INS Santiago Sobrequés de Girona han tallat el carrer Joan Reglà i han muntat una aula en plena via com a protesta en la primera jornada de vaga parcial d'educació d'aquest dimarts. Una vintena de docents hi han instal·lat taules, cadires i pancartes i han simulat una classe de català amb un dictat i una d'educació física. També han repartit fulls informatius als vianants.

✏️ VAGA | Professors del Sobrequés de Girona tallen el carrer i hi munten una aula en la primera jornada de vaga parcial.



Els docents simulen una classe en català amb un dictat, una d'educació física i reparteixen fulls informatius





Què demanen? L'aturada està convocada en contra de la política educativa del Govern. Reclamen la reversió de les retallades, la retirada del nou currículum, el retorn de l'horari lectiu dels docents en totes les etapes, la supressió del decret de plantilles i de l'ordre de calendari, l'estabilització del personal i l'assumpció de la responsabilitat del Departament en la defensa de la immersió.