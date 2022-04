La segona reunió de mediació per desencallar el conflicte entre el Departament d'Educació i els docents i que ha portat a una convocatòria de vaga de cinc dies ha acabat sense acord aquest dijous. Per aquest motiu, aquest divendres seguiran mediant per intentar trobar solucions.

00.54 min Reunió de mediació entre Educació i els docents | Lourdes Gata

Queden dos dies de vaga Eli Pericas, portaveu del comitè de vaga, ha explicat que les posicions estan "molt allunyades" i, de fet, ha cridat a la mobilització al carrer en les dues jornades de vaga que queden, la setmana que ve. En aquesta segona setmana de vagues educatives, la primera manifestació serà dimarts, a les 11.30 h i anirà des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d’Educació (via Augusta). La segona protesta està prevista per a dimecres, 30 de març, a la mateixa hora i anirà des de la plaça de la Universitat fins a la plaça de Sant Jaume. La directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, ha destacat que hi ha "voluntat d'entesa" a la taula. Les parts han explicat que s'han intercanviat propostes, però uns i altres s'han mostrat molt reservats amb el contingut en tractar-se d'un context de negociació. La segona reunió de mediació, al Departament de Treball, havia començat al matí i, després d'un recés per dinar, les parts van tornar a seure i la trobada va acabar cap a quarts de 7 del vespre. El comitè de vaga i Educació s'han intercanviat documentació amb propostes, segons han explicat les dues parts en unes breus declaracions als mitjans de comunicació a la sortida de la reunió.

Què demanen? Els sindicats van convocar la vaga just després que el Govern anunciés l'avançament del calendari escolar, que consideren que és "la gota que ha fet vessar el got", ja que hi ha molts altres motius pels quals protesten. Milers de docents i estudiants es manifesten contra la sentència del 25% de castellà Els sindicats es queixen de la gestió del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, sobretot per la falta de consens amb la comunitat educativa en algunes de les decisions que ha pres; demanen la moratòria d'un any en l'avançament del calendari escolar i no aplicar els nous currículums. Sobre aquest punt, el conseller va anunciar la setmana passada, en plenes jornades de vaga, que seria flexible en l'aplicació del nou currículum el curs que ve. Gonzàlez-Cambray anuncia una moratòria optativa al nou currículum Les organitzacions sindicals també demanen revertir les retallades i tornar a les condicions laborals prèvies al 2010.