El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rebutjat ser l'interlocutor amb els sindicats d'educació. El cap del Govern ha reiterat que qui té "l'expertesa, el coneixement i la confiança" per dialogar amb la comunitat educativa és el departament d'Educació, amb "tot el Govern al costat". De fet, ha subratllat que el conseller, Josep González-Cambray, té tot el seu suport per generar el "màxim d'acords possibles".

Tercera jornada de vaga

Milers de professors (10.000 segons la Guàrdia Urbana i 30.000 segons els sindicats) s'han manifestat en el centre de Barcelona, per a demanar de nou la dimissió del conseller d'Educació.

En el tercer dels cinc dies de vaga convocats de manera unitària pels sindicats docents, els professors s'han concentrat aquest matí a la plaça Universitat per a iniciar un recorregut, després d'una pancarta amb el lema "N'hi ha prou d'imposicions!, N'hi ha prou de retallades!. Per una educació pública i de qualitat". La marxa ha acabat a la plaça Sant Jaume, enfront del palau de la Generalitat, on han demanat reunir-se amb algun alt càrrec del govern català.

Finalment, la secretària general de Presidència, Núria Cuenca, ha rebut als representants sindicals del comitè de vaga, que li han lliurat una carta dirigida al president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Les protestes s'han encetat a primera hora amb l'acció d'un grup d'uns 200 docents que han tallat la Ronda Litoral de Barcelona en els dos sentits de la marxa.

“Els sindicats tallen la ronda del Litoral per començar el tercer dia de vaga d’educació.



La concessió de Cambray en la moratòria de l'aplicació del nou currículum no va convèncer els sindicats convocants | @RTVECatalunya @USTECSTEs



➕ Info: https://t.co/nfFjgAApgW pic.twitter.com/jkpIJv4EfJ“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 17, 2022

El tall s'ha produït al voltant de les 9 del matí a l'altura de l'Hospital del Mar, on s'han generat algunes retencions de vehicles.