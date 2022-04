Unes 10.000 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana, es manifesten en la quarta jornada de vaga convocada de manera unitària pels sindicats educatius. Després de les dels dies 15, 16 i 17 de març, aquest dimarts ha tingut lloc una manifestació que s'ha iniciat a les 11.30 hores als Jardinets de Gràcia i ha acabat davant la seu de la conselleria.

Educació xifra en un 9,9% el seguiment del quart dia de vaga al sector públic, mentre que Ustec ho fa en un 40%, 40.000 assistents.

La nova jornada d'aturada se celebra després que aquest dilluns finalitzés la mediació amb la conselleria sense acords. Els sindicats acusen Educació de no voler revertir les retallades i el Departament assegura que hi té voluntat, però que no es pot fer tot de cop pel cost econòmic que comporta. A la jornada d'aquest dimarts s'hi han sumat les treballadores del 0-3 que reclamen més recursos.

01.04 min Milers de docents es manifesten al centre de Barcelona | Lourdes Gata

A primera hora del matí, diversos manifestants han tallat el trànsit d'algunes de les principals vies de Barcelona. Els piquets han impedit la circulació per la Ronda Litoral, Ronda de Dalt, Meridiana i Gran Via de les Corts Catalanes, la qual cosa ha obligat la Guàrdia Urbana a desviar el trànsit en alguns casos.

“�� Milers de persones es manifesten al centre de Barcelona en el 4t dia de vaga educativa.



La protesta avança per la Diagonal cap a la conselleria, a via Augusta | @RTVECatalunya @lunasellares @USTECSTEs @CCOOeducacio @InterEducacio pic.twitter.com/2Z87b5cfo7“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 29, 2022