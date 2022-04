Milers de docents i alumnes protesten, aquest 23 de març, contra la sentència imposada pel TSJC que obliga a impartir un 25% de les classes en castellà. Qualifiquen de "covard, incapaç i submisa" l'actitud d'Educació davant les "institucions espanyoles que -al seu judici- volen destruir la llengua catalana".

7.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en una manifestació que ha començat a les 12:30 h a Plaça Urquinaona, Barcelona. Aquesta ha baixat per la Via Laietana de camí cap a l'Estació de França, des d'on ha seguit cap al Passeig Lluís Companys amunt fins a arribar al TSJC, blindat per una desena de furgons dels Mossos d'Esquadra i tanques.

El lema “La seva sentència, la nostra lluita” ha marcat la vaga convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), USTEC, COS i Intersindical.

La setmana passada ja es van fer tres manifestacions multitudinàries pel centre de Barcelona, amb motiu de la vaga d’ensenyament contra l'avançament del calendari escolar i altres demandes com: la reversió de les retallades, la retirada del nou currículum i l'estabilització del personal interí.

Unes 250 persones s'han manifestat a Lleida, 1.000 a Tarragona i al voltant de 2.000 ho han fet a Girona.

A més, per a aquesta tarda, els sindicats han organitzat actes de protesta en les quatre capitals catalanes i en altres ciutats com Manresa, Granollers, Igualada, La Seu d'Urgell, Mataró, Moià, Sabadell, Ripoll, Salt, Terrassa, Tortosa o Vilafranca del Penedès.

El Govern va anunciar ahir que desplegarà una normativa per a enfortir el model lingüístic català i dotar de més seguretat els projectes lingüístics dels centres educatius, una mesura que no ha convençut als sindicats.

En una entrevista al programa Cafè d'Idees, Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya, demana "un acord de país" per recuperar els consensos sobre la llengua a l'escola.

Per la seva banda Rosa Cañadell, ex-portaveu d'USTEC·STEs, acusa el conseller d'Educació de posar la població en contra del professorat. A més, veu una "autèntica ximpleria" que es digui que el professorat està en vaga per no començar el curs una setmana abans. Critica l'actitud del conseller i assegura que ha tingut un caràcter "autoritari".

