La inflació es dispara fins el 10,3% al juliol

La inflació no dona treva. Al juliol el diferencial dels preus respecte al darrer any es va enfilar sis dècimes més a Catalunya i s'ha situat en el 10,3%. Destaquen l'encariment fins a un 21% de les despeses relacionades amb la llar, mentre que el preu dels allotjaments s'ha disparat un 27%. D'aquesta manera, se superen per primer cop els dos dígits, després que al juny l'IPC se situés en el 9,7%. La millor notícia és que el diferencial mensual va caure un 0,1% i podria indicar l'efecte de les mesures adoptades pel Govern i especialment el relaxament del preu dels carburants.

Es disparen les despeses de l'habitatge Al conjunt de l'Estat la inflació al juliol es va enfilar fins al 10,8%, la taxa més alta des del setembre del 1984. En aquest cas el diferencial mensual també ha estat negatiu, concretament de 3 dècimes. L'encariment de l'energia en el darrer any, sobretot, l'electricitat, el gas i els combustibles explica en bona part aquest nou rècord. El preu dels aliments ha pujat un 11,9% respecte a l'any passat. El preu de la llum torna a superar aquest divendres els 300 €/MWh (+9%).



El tram més car es registrarà entre les 21h i les 22h. El més baix serà a les 16h



En els últims dotze mesos, els preus es van disparar a Catalunya un 21,4% en l'apartat d'habitatge, que inclou els preus de l'energia, i en el dels transports (16%). Les principals pujades també es van registrar en els aliments i begudes no alcohòliques, que van pujar un 10,3%; les begudes alcohòliques i el tabac, un 11,7%; vestit i calçat, un 8,7% i hotels, cafès i restaurant, un 7,2%. Van pujar en menor mesura els preus d'oci i cultura (3,8%), i altres (3,2%), medicina (1,6%) i ensenyament (1,5%). El preu de les comunicacions va ser l'únic apartat que va comptabilitzar una disminució dels preus (-2,2%) a Catalunya. La inflació continua disparada i frega l'11%

El diferencial mensual comença a reduir-se Respecte al mes anterior, el grup de vestit i calçat van liderar el descens dels preus del 9,6%, seguits de transport (-2,2%) i comunicacions (-2%). En canvi, l'habitatge van seguir pujant un 2,7%. Hotels, cafès i restaurants (1,2%) i oci i cultura (1,2%) van encarir-se de forma més moderada. El preu dels carburants segueix la tendència a la baixa allunyant-se dels 2 €/L.



El dièsel se situa en els 1,860 €/L.

La gasolina baixa fins als 1,854 €/L.



Per províncies i en dades interanuals, l'IPC del juliol va augmentar a totes, amb un 12,4% a Lleida, un 11,7% a Girona, un 11,1% a Tarragona i un 9,8% a Barcelona. Respecte al mes de juny, els preus no van pujar a cap de les províncies catalanes, amb reduccions del 0,3% a Tarragona i del 0,1% a Barcelona, mentre que a Lleida i Girona es van mantenir plans. Els sindicats acusen el Govern d'estar desaparegut davant de la inflació