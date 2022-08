01:53

L'escalada de la inflació fins a xifres rècord de dos dígits obliga a la majoria de famílies a canviar d'hàbits per arribar a finals de mes.

Tant els sindicats com les associacions de consumidors alerten que aquestes xifres estan empobrint les famílies i demanen més mesures per fer front a l'augment de preus. Enrique García, portaveu de l'OCU, ha alertat a Ràdio 4 que un 42% de les famílies fa mesos que han canviat d'hàbits per la pujada de preus.



Les associacions de consumidors també assenyalen que és el preu de l'energia el que està fent pujar la resta de productes, i en demanen una rebaixa. Des dels sindicats, Ricard Bellera, de CCOO, i Núria Solé, d'UGT, exigeixen un augment dels salaris per compensar l'increment dels preus que s’està convertint en “insuportable”.

Precisament a partir del setembre és previst que es reprenguin les negociacions sobre el Salari Mínim Interprofessional, entre el govern central i els agents socials. Els sindicats creuen que l'SMI hauria de pujar fins al voltant dels 1.200 euros | ANNA PUJOL