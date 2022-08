A partir d'aquest dimecres 24 d'agost ja es podrà obtenir el nou abonament quadrimestral gratuït per als viatgers freqüents de Rodalies i d'altres serveis de Renfe.

Abonament gratuït de Rodalies

Els bitllets seran personals i intransferibles, de viatges il·limitats i vàlids des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre de 2022. Tanmateix, també s'hauran de complir uns requisits perquè siguin totalment gratuïts o es puguin gaudir dels descomptes. Els expliquem amb detall:

Quins requisits s'han de complir?

Els usuaris que decideixin obtenir l'abonament gratuït de Renfe hauran de dipositar una fiança i realitzar un mínim de viatges. Són alguns dels requisits que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma).

Els títols multiviatge que permetran als usuaris beneficiar-se dels descomptes del 50% o de la gratuïtat dels seus serveis de Rodalies i Mitjana distància hauran d'utilitzar-se un mínim de 16 vegades i l'import de les fiances rondarà entre els 10 i els 20 euros. En cas de no complir amb els viatges mínims, la fiança serà considerada com una indemnització i no serà retornada al viatger.

Quins serveis puc fer servir l'abonament?

Servei de Rodalies de Barcelona

Vàlid per a viatges il·limitats en qualsevol origen destí del Servei de Rodalies de Barcelona.

Import de 10 € per abonament, en concepte de fiança, independentment de l'origen destino del trajecte recorregut.

A l'import de la fiança se li podrà aplicar, si cal, exclusivament el descompte de Família Nombrosa o Monoparental.

Serveis Regionals de Catalunya

Un abonament per origen destino

Vàlid per a viatges il·limitats, en tots dos sentits, entre l'origen i destinació.

Import de 20 € per abonament, en concepte de fiança.

A l'import de la fiança se li podrà aplicar, si cal, exclusivament el descompte de Família Nombrosa o Monoparental.

Serveis de Rodalies de Tarragona, Girona i Lleida

Un abonament per origen destino

Vàlid per a viatges il·limitats, en tots dos sentits, entre l'origen i destinació.

Import de 10 € per abonament, en concepte de fiança.

A l'import de la fiança se li podrà aplicar, si cal, exclusivament el descompte de Família Nombrosa o Monoparental.

Com el puc comprar?

Cal recordar que, des del passat 8 d'agost, els usuaris poden registrar-se en la web i aplicacions de Renfe per a donar-se d'alta i rebre les comunicacions oportunes de la posada a la venda dels abonaments, que es podran adquirir a partir del 24 d'agost a través dels següents canals:

Màquines autovenda de les estacions

Taquilles de les estacions

App Renfe Rodalies

(exclusivament per a l'Abonament Gratuït per a viatgers freqüents del Servei de Rodalies de Barcelona)

Tots els clients que disposin actualment de l'APP de Renfe Rodalies o que la instal·lin en la seva terminal mòbil (els viatgers la podran descarregar des del store Android o Apple) i es registrin, podran realitzar l'adquisició del nou Abonament Gratuït per a viatgers freqüents a través d'aquesta aplicació.

L'aplicació generarà un codi QR i un localitzador de 7 dígits. Després, s'haurà d'obtenir l'abonament en suport físic a les màquines autovenda de les estacions de Rodalies, acostant el citat codi QR a l'escàner de la màquina autovenda o teclejant en la pantalla el número de localitzador que li proporciona l'APP o, també, en les taquilles de les estacions.

Quan em tornaran la fiança?

L'import de 10 € o 20 € de la fiança es retornarà sempre que es facin 16 viatges o més en el període. Aquesta devolució es farà en finalitzar el període de vigència. En cas de no complir amb els viatges mínims l'import de la fiança serà considerat com una indemnització i no serà retornada.

En el cas que el client hagi adquirit l'abonament amb targeta de crèdit la devolució es realitzarà de manera automàtica, sense sol·licitud prèvia per part del client, a la targeta de crèdit amb la qual es va obtenir l'abonament.

Per als títols comprats amb pagament en metàl·lic, s'efectuarà a través dels punts de venda (taquilles).