L'anunci de la gratuïtat dels abonaments de Renfe genera desconcert i debat entre els usuaris del transport públic i les administracions catalanes. Encara que el Govern espanyol busca fer front a l’increment generalitzat de preus amb mesures com aquesta, a Catalunya, però, un 63% dels viatgers utilitzen els títols integrats que inclouen autobús, metro i Rodalies. Només un 37% fan servir bitlles únicament de Renfe i no està clar quin impacte tindrà l'anunci a la capital catalana.

02.37 min Sánchez anuncia la bonificació del 100% dels abonaments de Renfe

El Govern ha decidit deixar en mans de les comunitats autònomes i els ajuntaments ampliar els descomptes del 30% que va anunciar per la resta de bitllets de transport. A Catalunya, l'autoritat del transport metropolità assegura que encara ha d'estudiar quines rebaixes pot proposar. De moment la Generalitat ha assumit arribar al 50% en la bonificació pels títols integrats. Mentrestant, entitats com l'Associació de Promoció pel Transport Públic, qüestionen com es finançarà la gratuïtat de Rodalies i reclamen augmentar la inversió pel transport públic i tarifes socials.

Pere Aragonès també ha replicat l'anunci de la gratuïtat dels abonaments i ha assegurat: "És molt fàcil dir als altres que han de fer i no donar recursos".

El vicepresident, Jordi Puigneró, també s'ha manifestat al respecte i considera "irresponsable" l'anunci de la bonificació del 100%. Descarta traslladar-ho als títols de transport integrat de Catalunya.

Quins bitllets seran gratis? A partir del setembre i fins al desembre, es podrà viatjar gratuïtament a Rodalies i als trens de mitjana distància amb aquests títols multiviatge: Bonotren 10 viatges

Abonament mensual

Abonament trimestral Aquí el problema se'l troben els usuaris que vulguin fer transbordament al metro o bus de Barcelona i disposin d’un títol d’ús exclusiu a Renfe. Hauran de comprar un bitllet també de l’ATM i aquest títol per moure’s per Barcelona serveix també per arribar a la resta de municipis metropolitans, de manera que no té sentit comprar un bitllet exclusivament de Renfe.