El president del Govern, Pedro Sánchez, anuncia la bonificació del 100% dels abonaments a Rodalies i Mitja Distància operats per Renfe al Debat de l'Estat de la Nació. Una gratuïtat que durarà des del setembre i fins a finals d'any.

És una de les mesures econòmiques per fer front a l'elevada inflació, que està per sobre del 10%. També ha anunciat un impost a les energètiques i a les entitats financeres amb què el Govern preveu recaptar 7.000 milions d'euros en dos anys. A més, Sánchez s'ha compromès a desplegar ajuts per als estudiants.

Els grups polítics estan començant a reaccionar al discurs de Sánchez. Podem aplaudeix les mesures anunciades, perquè les reclamava com a soci de coalició, mentre que el PP diu que no aporten res de nou.

El vicepresident Puigneró critica la gratuïtat als trens que ha anunciat el president Sánchez. Ho titlla de mesura "populista" i diu que el que han de fer els trens és funcionar.