01:41

Els usuaris freqüents de tren podran sol·licitar l'abonament gratuït de RENFE, amb el qual podran viatjar des de l'1 de setembre fins a Cap d'Any. Una mesura amb què l'Executiu central vol esmorteir l'impacte de la pujada del preu de l'energia i redu

Per a poder demanar l'abonament el primer pas és registrar-se com a usuari de RENFE al lloc web de la companyia o a l'aplicació mòbil. També es pot fer a les màquines d'autovenda o les taquilles de l'estació. Per a resoldre els dubtes i les consultes, a la xarxa de Catalunya s'han incorporat 63 nous operadors comercials com a reforç.

A l'hora d'adquirir el títol, s'ha de triar un trajecte concret, i seleccionar les estacions d'origen i de destinació. Caldrà abonar una fiança de 10 o 20 euros, sigui per a Rodalies o mitja distància convencional. Uns diners que es retornaran pel mateix mitjà pel qual s'ha fet el pagament un cop finalitzi la mesura, sempre que s'hagin fet, almenys, 16 viatges. En cas contrari, es considerarà com a indemnització i no es (re-)tornarà.

Des de RENFE estimen que la gratuïtat del servei suposarà un increment de viatgers d'entre un 15 i un 20 %, i majoritàriament a les hores punta, però asseguren que tenen capacitat d'absorció d'aquest augment de passatgers.

RENFE recorda que l'usuari ha de validar el seu títol abans de cada trajecte, i que l'abonament és personal i intransferible.

A més, els serveis AVANT, els tren de mitja distància que circulen per la via d'alta velocitat, el descompte és del 50%. I també s'ha creat un nou abonament per a determinats serveis d'AVE i llarga distància, amb una bonificació del 50%.

I a banda d'això, a partir de l'1 de setembre, també es redueixen entre un 30 % i un 50 % els preus dels abonaments i títols multiviatge del transport públic urbà i interurbà. INFORMA: JOAQUIN CALVENTE.