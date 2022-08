00:53

A partir d'aquest dimecres 24 d'agost ja es podrà obtenir el nou abonament quadrimestral gratuït per als viatgers freqüents de Rodalies i d'altres serveis de Renfe.

Durant el matí la majoria de persones que han anat a l'Estació de Sants han comprat els tiquets habituals per anar en tren i els pocs que s'han apropat a adquirir l'abonament gratuït de quatre mesos, ho han fet perquè o bé no podien o bé no volien fer-ho per Internet.

Els usuaris han tingut diversos dubtes sobre el funcionament de l'abonament gratuït de Rodalies i Mitjana Distància. Ho explica la Luciana, del suport logístic de Renfe.

Així han estat les primeres hores des que es pot adquirir l'abonament gratuït: poca gent l'ha comprat a l'estació, i molts dubtes sobre el seu funcionament. INFORMA: GUILLEM VIVES.