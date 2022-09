Les agències de viatges fan l'agost

Les agències de viatges han notat de ple la recuperació del turisme internacional. Aquest estiu han tornat els viatges de llarga distància, com els safaris a l'Àfrica, o a destinacios com els Estats Units. També ha crescut el pressupost disponible dels viatgers per a les vacances, fet que ha compensat l'encariment d'alguns tours per l'escalada dels combustibles, que s'ha notat especialment als bitllets d'avió.