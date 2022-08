El verano es sinónimo de playa. También se traduce como barbacoa con los amigos y amigas o el verbeneo de pueblo que a todos nos pide el cuerpo acompañado de nuestros seres más allegado. Con la época estival también llega un todoterreno que nunca te vas a quitar de la cabeza. Aquello que vas a escuchar cada vez que enciendas la radio, pongas el televisor, vayas a una discoteca o incluso, en la boda de un conocido o conocida. Vamos, lo conocido como canción del verano.

Este tema a veces viene para quedarse y pasar de generación en generación o se marchita como una flor y solo se le recuerda cuando te la pincha el dj de turno. Repasa a través del archivo de Radio Nacional las mejores canciones que escuchábamos cada vez que llevaba el tan aclamado sol.

Y para más inri, él o ella tenga pareja. Sin embargo, no sabíamos que era una “Obsesión” que teníamos en el pensamiento y nos hacía pensar cosas que no son.

Seguramente, con el siguiente tema te haya pasado igual que a Romeo Santos cuando lo cantaba. Eran las cinco de la mañana y no has dormido nada por pensar en la belleza de lo que conocemos hoy en día por crush .

"We no speak americano" de Yolanda Be Cool y DCUP

Como surgió con “Running up that hill”, ya en 2010, un tema de los años 50 se convirtió en el número 1 de las pistas de baile como fue “We no speak americano”, un dúo de Yolanda Be Cool y el productor DCUP.

La canción llegó a ser un éxito comercial en Europa, Estados Unidos, Australia e Iberoámerico. Incluso hasta el cómico José Mota hizo su propia versión en “La hora de José Mota”, programa de La 1 de TVE, para decir que el próximo Papá sería americano. Tres años más tarde, Jorge Mario Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco, salió escogido como el papa de la Iglesia Católica.