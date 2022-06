Running up that hill

04:52

Hay canciones que te persiguen toda la vida, como "Running up that hill", en español, "Subiendo a esa montaña", de la vocalista británica Kate Bush.

Esta grabación se convirtió en la más popular de esta artista muy conocida en los años 80. Concretamente, tras publicarse como sencillo en agosto de 1985, "Running up that hill" se situó en el nº 3 de las listas de Reino Unido, y entró en el top-30 de Estados Unidos. Pero lo más fuerte es que en este arranque del mes de junio del presente año 2022, este mismo single, con su fuerte carga de "pop barroco", y transcurrridos treinta y siete años desde su lanzamiento original, ha alcanzado ahora el nº1 de las listas británicas.¿Por qué? porque se ha incluido en la banda sonora de la cuarta temporada de la serie televisiva "Stranger Things", de mucho éxito.