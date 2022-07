Beyoncé vuelve a la música. Lo cierto es que nunca se fue, pero después de tres años sin publicar ninguna canción, ha vuelto con Renaissance, su nuevo disco en el que le intenta rendir homenaje a la música techno y dance. 16 nuevas canciones que escribió durante la pandemia, y ahora que han visto la luz, se las dedica a sus tres hijos Blue, Sir y Rumi, a su marido Jay Z, sus padres, y su tío Jonny.

En su página web oficial, Beyoncé explica cómo se le ocurrió hacer este disco, y además de sus hijos, hace hincapié especial a su tío fallecido, al que se refiere como un 'ángel caído': “Y muchas gracias a mi tío Jonny. Él fue mi madrina y la primera persona que me expuso a gran parte de la música y la cultura que sirve de inspiración para este álbum. Gracias a todos los pioneros que iniciaron la cultura, a todos los ángeles caídos cuyas contribuciones se han esfumado sin ser reconocidas. Esta celebración es para ti”, le dedica la cantante.

La dedicatoria está acompañada de dos fotografías, una de la artista junto a sus hijos, y otra de su madre Tina Knowles mirando a su tío Jonny, al que se refiere como ‘madrina’

Jonny no era el tío de Beyoncé. En realidad era su primo , pero tanto ella como su hermana lo llamaban “tío”. Jonny era el hijo Selena, la hermana mayor de Tina Knowles, madre de Beyoncé . Lo reveló la propia Tina en 2019 en su perfil de Instagram cuando le identificó como “el hijo de mi hermana”.

En realidad no era el tío de Beyoncé

No es la primera vez que Beyoncé le rinde homenaje a su ‘tío’

Cuando Beyoncé subió a recoger el premio Vanguardia en los GLAAD Media Awards de 2019, también le dedicó unas palabras a su tío. Lo hizo junto a su marido Jay – Z, y habló claramente de su condición sexual, y de su lucha contra el VIH, refiriéndose a él como “el hombre gay mas maravilloso que he conocido”.

"Vivió según su verdad. Fue valiente y no se disculpó en un momento en que este país no lo aceptaba. Ser testigo de su batalla contra el VIH fue una de las experiencias más dolorosas que he vivido. Tengo la esperanza de que sus luchas sirvan para abrir caminos para que otros jóvenes vivan más libremente. Los derechos LGBTQI son derechos humanos", declaró la artista en su discurso.

También recordó cómo su madre Tina Knowles y el tío Jonny diseñaron la ropa que usó al principio de su carrera: "Mi madre y mi tío Jonny, que Dios bendiga su alma, diseñaron todos nuestros primeros disfraces y confeccionaron cada pieza a mano, cosiendo individualmente cientos de cristales y perlas, poniendo tanta pasión y amor en cada pequeño detalle”.

Finalmente, sucumbió a la enfermedad y murió por las complicaciones generadas por el VIH.