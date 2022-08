La calor i les queixes marquen l'arrencada de l'estalvi energètic

La sensació de calor s’ha fet notar més a la majoria d’establiments que des d’aquesta passada mitjanit han hagut d’adaptar a correcuita els seus termòstats per no baixar dels 27 graus, tal com marca el decret d’estalvi energètic. Els comerciants reclamen que es tingui en compte les característiques de cada negoci a l’hora d’aplicar les possibles sancions, per bé que des del ministeri de Transició Ecològica ja s’ha avançat que seran “flexibles”.

Reclamen ajudes per adaptar les portes La majoria de comerços i restaurants coneixen que el pla del Govern fixa un topall de temperatura, però pocs ho compleixen durant les primeres hores d'aplicació de les mesures. Cada negoci té la seva singularitat. Els que treballen amb producte fresc asseguren que tenen el termòstat programat als 24 graus perquè no se'ls faci malbé el menjar. 01.13 min Les queixes marquen les primeres hores del pla d'estalvi energètic | ÀLEX CABRERA Altres botigues que no tenen portes automàtiques lamenten que la inversió necessària per adaptar-se els suposa la ruïna. En aquest sentit, els comerciants també han reclamat ajudes per poder condicionar els locals, tot i que tenen marge fins al setembre per fer-ho. També hi ha establiments que han situat directament cartells a la porta alertant que a l'interior la temperatura és de 25 graus d'acord amb el que estableix la normativa laboral. “�� Primeres hores d'aplicació del decret d'estalvi energètic.



Només un 30% preparats L'associació Barcelona Oberta estima que durant aquest primer dia d’aplicació només 30% dels establiments han arribat a temps. L' adaptació temperatures és molt difícil de suportar especialment a negocis com els forns de pa on reconeixen que noten molt la calor. A les grans superfícies és on menys es compleix la normativa i on, en la majoria de casos, les portes segueixen totalment obertes, tot i ser automàtiques. Els comerços més grans es resisteixen a pujar la temperatura Se salven de les mesures els centres sanitaris i de formació. També podran seguir com fins ara els gimnasos, les bugaderies i les perruqueries. Sobre les sancions, alguns comerciants asseguren que si els arriben les multes les pensen recorrer perquè no han tingut prou temps per adaptar-se. Sense marge per aplicar el decret d'estalvi energètic