La majoria dels comerços encara no compleix la normativa d'estalvi energètic, ja que asseguren han tingut poc temps de marge.

Tots els establiments són coneixedors que la temperatura màxima ha de ser de 27 graus segons el decret d'estalvi energètic, però en alguns espais els és impossible complir aquesta mesura. Als forns de pa o restaurants la temperatura pot ser una mica més baixa --d'entre 24 i 27-- per la feina que fan i per treballar al costat de fogons, però, tot i això, es queixen que pateixen molta calor.

També hem observat avui que no tots els establiments tenen les portes tancades per tal de millorar la climatització. On més s'incompleix aquesta norma és als grans supermercats i a les grans botigues del centre de Barcelona. El Govern ha donat de marge fins al 30 de setembre perquè tots els comerços instal·lin aquestes portes automàtiques: alguns ja avisen que els suposarà una despesa important.



També hi ha qui s'avança pel que fa a les sancions, un comerciant diu que intentarà complir totes les mesures, però que si el multen recorrerà. Les associacions de comerciants reiteren que veuen les mesures massa precipitades i continuen demanant flexibilitat per aplicar-les