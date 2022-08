Els comerços més grans es resisteixen a pujar la temperatura

En menys d'una setmana entraran en vigor les mesures aprovades pel govern central per a impulsar l'estalvi energètic. De moment, el compliment a peu de carrer es força desigual. Són novetats que veuen amb bons ulls les administracions, però que qüestionen alguns comerciants.

Els grans establiments no han donat l'ordre

Les botigues més petites ja han començat a posar l’aire condicionat a 27 graus, tot i que adverteixen que ja “comencen a notar la calor i preferirien poder posar-lo a 25 graus”. En canvi, les grans marques encara no han donat l’ordre als seus empleats i asseguren que “tot el que sabem és a través de les notícies”.

I a més, hauran de comptar també amb termòmetres que informin de la temperatura i la humitat de l'interior. Algunes grans botigues ja tenen panells on informen de la temperatura que fa a l’interior i on es pot comprovar que el termòstat encara està a 23 graus. Tampoc es compleix el requisit de disposar de sistemes de tancament automàtic de portes per a mantenir la temperatura del local.

Foment del Treball veu bé les mesures d’estalvi tot i que recorda que “la humitat de Barcelona no és la mateixa que a altres indrets de l’Estat”. En canvi, l’associació Barcelona Oberta es mostra totalment en contra