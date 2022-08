Els grans establiments segueixen per sota dels 27 graus

01:03

Compliment desigual dels comerços del centre de Barcelona de les mesures aprovades pel govern central per a impulsar l'estalvi energètic per d'aquí a una setmana.

Les botigues més petites ja han començat a posar l’aire condicionat a 27 graus, tot i que adverteixen que ja “comencen a notar la calor i preferirien poder posar-lo a 25 graus”. En canvi, les grans marques encara no han donat l’ordre als seus empleats i asseguren que “tot el que sabem és a través de les notícies”.

I a més, hauran de comptar també amb termòmetres que informin de la temperatura i la humitat de l'interior. Algunes grans botigues ja tenen panells on informen de la temperatura que fa a l’interior i on es pot comprovar que el termòstat encara està a 23 graus. Tampoc es compleix el requisit de disposar de sistemes de tancament automàtic de portes per a mantenir la temperatura del local.

Foment del Treball veu bé les mesures d’estalvi tot i que recorda que “la humitat de Barcelona no és la mateixa que a altres indrets de l’Estat”. En canvi, l’associació Barcelona Oberta es mostra totalment en contra | ÀLEX CABRERA