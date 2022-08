Els comerços, obligats a baixar els aires condicionats

Qui no ha pensat alguna vegada en refugiar-se en un centre comercial quan a l’exterior fa molta calor? A Barcelona, amb les temperatures per sobre dels 32 graus i una humitat del 50 %, trobem molts comerços que segueixen seduint no només als turistes, sinó també als veïns del barri amb onades de fred.

Aquestes pràctiques haurien de tenir els dies comptats, si es compleix el pla del Govern, per evitar que la temperatura dels aires condicionats estigui per sota dels 27 graus durant l’estiu a oficines, comerços o al transport públic. En canvi, a l'hivern, la calefacció no podrà superar els 19. Les botigues, a partir d’ara, també hauran de mantenir, a més, les portes tancades.

Aires condicionats a 21 graus La iniciativa suposa un canvi important en alguns establiments. Si posem el peu al carrer, ens trobem moltes botigues de la Rambla de Sabadell on ara tenen sempre l’aire condicionat a 21 graus. Amb aquesta nova mesura l’hauran d’augmentar 5 graus més. També és el cas de Tous, ubicat al centre comercial Glòries de Barcelona. La temperatura de l'establiment oscil·lava aquest dilluns entorn els 22 graus, molt per sota dels 26 que recomanen els experts i dels 27 que fixa el govern espanyol. En el cas de la calefacció, a l’hivern molts establiments la tenen a 23°, i, per tant, l’hauran d’abaixar 4 graus. 01.27 min El comerç es resisteix a pujar els aires condicionats | Héctor Marín