Tot i el nou pla del Govern per adoptar mesures per reduir el consum energètic, la majoria dels comerços continuen amb l'aire condicionat a 22 graus.

A Barcelona, amb les temperatures per sobre dels 32 graus i una humitat del 50 %, trobem comerços que sedueixen turistes i veïns amb onades de fred. És el cas de TOUS, ubicat al centre comercial Glòries. La temperatura de l'establiment oscil·lava aquest dilluns entorn els 22 graus, molt per sota dels 26 que recomanen els experts i dels 27 que fixa el govern espanyol.

L'aire condicionat a 22 o 23 graus és un aliat per a botigues que depenen de la campanya d'estiu per quadrar els números segons ens explica Cristina, perruquera i propietària d'una franquícia de Jean Louis David a Barcelona.

El pla estatal d'estalvi energètic no preveu obligacions per als ciutadans, sinó només consells. Un recorregut per botigues i petites oficines del districte del Poblenou, sumat a converses amb els seus clients, mostra que la restricció de l'executiu central cala més en els ciutadans que en les administracions i els comerciants | HÉCTOR MARÍN