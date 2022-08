01:13

Seguiment desigual de les mesures d'estalvi energètic en el primer dia d'aplicació de la normativa que obliga a pujar l'aire condicionat als 27 graus.

La majoria de comerços i restaurants coneixen que el pla del Govern fixa un topall de temperatura, però pocs ho compleixen durant les primeres hores d'aplicació de les mesures. Cada negoci té la seva singularitat. Els que treballen amb producte fresc asseguren que tenen el termòstat programat als 24 graus perquè no se'ls faci malbé el menjar.

Altres botigues que no tenen portes automàtiques lamenten que la inversió necessària per adaptar-se els suposa la ruïna. També hi ha establiments que han situat cartells a la porta alertant que a l'interior la temperatura és de 25 graus d'acord amb el que estableix la normativa laboral | ÀLEX CABRERA