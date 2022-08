Sense marge per aplicar el decret d'estalvi

La majoria d’establiments comercials i fins i tot entitats públiques s’afanyen a poques hores perquè expiri el període de gràcia que va donar el govern espanyol per aplicar les mesures del decret d'estalvi energètic. S’estima que només un 30% dels comerços aconseguirà tenir-ho tot a punt per poder complir la normativa.

El text aprovat pel govern inclou topalls a la temperatura o l'hora per apagar els aparadors. Un decret que ha aixecat molta polseguera política, però que també ha generat, i genera encara, molts dubtes entre els qui ha d'aplicar-se com els comerços o restaurants. De moment, des de Madrid s’admet que la voluntat és no aplicar el règim sancionador sinó fomentar la conscienciació.

Les queixes dels comerciants

Des de l'Associació de comerciant Barcelona Oberta, Núria Aparicio, exposa que el decret no té en compte les particularitats de cadascun dels establiments. Per exemple no és el mateix un restaurant que una floristeria o una botiga amb productes congelats, on la cadena de fred és tan important. Aparicio també lamenta que complir amb l'exigència de tenir portes automàtiques per mantenir la climatització és una inversió que molts negocis no es poden permetre.

01.44 min Els comerços critiquen el poc temps per complir el decret energètic | Àlex Cabrera

Un altre sector molt crític són els gimnasos, ja que asseguren que fer esport d'alta intensitat a 27 graus és perjudicial fins i tot per a la salut. Creuen que la inseguretat jurídica és molt gran, segons Yolanda Latorre, gerent de l'Associació d’empreses de clubs catalans de fitness. Per aquest motiu reclamen noves trobades amb l'administració per resoldre més dubtes.