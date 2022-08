01:27

El govern espanyol no ho tindrà fàcil per convalidar el decret de mesures d'estalvi energètic al Congrés a finals d'aquest mes.

El govern espanyol espera poder convalidar el decret de mesures d'estalvi energètic al Congrés dels diputats a finals d'aquest mes. De moment, no té els suports, tenint en compte que el PP ha amenaçat en portar-lo al Constitucional. Els partits catalans, per ara, no estan d'acord amb les formes i retreuen a La Moncloa "haver-se precipitat". Una postura que coincideix amb els retrets d'Empresa després de la reunió d'aquest dilluns amb Transició Ecològica.

Fonts d'ERC asseguren a Ràdio 4 que les mesures són “insuficients i deficients”, mentre que Junts retreu que s’hagin fet “des de la centralitat” de Madrid i demana que Catalunya disposi del seu propi pla d'estalvi energètic. Els republicans, que formen part de la majoria d'investidura, demanen “concreció, consens i interlocució”. Lamenten que no s'accepti una pròrroga com demanaven des de la Generalitat.

La CUP clama per mesures d'estalvi energètic molt més dràstiques i reclama que Catalunya utilitzi les seves competències per a anar més enllà. En tot cas avança que la proposta de Sánchez no és l'eina adequada, i la valorarà quan arribi al Congrés.

Una de les opcions, és que el decret llei sigui tramitat com a projecte de llei perquè els grups puguin introduir les seves propostes. Des de l'executiu central, el ministre de cultura, Miquel Iceta, no ho contempla i en declaracions a RNE apel·la al “sentit comú”.