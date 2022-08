El Govern demana posposar el pla d'estalvi

El Govern veu imprecisions i “inseguretat jurídica” en el pla d’estalvi energètic que la Moncloa pretén implementar aquesta mateixa setmana. D’aquí que el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, hagi plantejat en la reunió telemàtica que ha mantingut amb la ministra de Transició Energètica, Teresa Ribera, la necessitat d'endarrerir la seva entrada en vigor. Ribera ha rebutjat endarrerir l'entrada en vigor del decret previst per aquest mateix dimecres, però ha reconegut la necessitat d'acompanyar els sectors més afectats tal com li ha traslladat la mateixa Generalitat.

La Conferència Sectorial d'Energia ha analitzat aquest dilluns al costat dels màxims responsables autonòmics de les àrees d'Energia, Turisme i Comerç els detalls del reial decret llei de mesures de sostenibilitat, estalvi i eficiència energètica aprovat dilluns passat pel Consell de Ministres. En el cas de la Generalitat, ha decidit no enviar el titular d'Empresa, Roger Torrent.

Inseguretats jurídiques i manca de recursos

Castellanos, en declaracions a Catalunya Ràdio, poc abans de mantenir la reunió, ha remarcat que el Govern comparteix els objectius del Govern central contra l'emergència climàtica, però no els "convenç la forma en la qual s'ha aprovat el reial decret", perquè segons ell ha tingut molt poc consens i diàleg. "No queda clar en el redactat quins mitjans hi ha per garantir-ne el compliment, ni tampoc quin és el règim sancionador", ha defensat Castellanos

Tampoc queda clar a parer seu el paper que ha de tenir la Generalitat en l'aplicació de les mesures. Castellanos ha defensat a la reunió la necessitat que el Govern central destini recursos addicionals per al seu compliment.