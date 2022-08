Els comerciants no amaguen els dubtes a poques hores perquè entrin en vigor les mesures d'estalvi energètic aprovades pel Govern. S'estima que només un 30% dels establiments podrà complir la normativa.

Especialment crítics els comerços on la cadena de fred és vital per al seu correcte funcionament i els gimnasos, on una correcta climatització és imprescindible per a la bona pràctica esportiva.

Des de l'Associació de comerciant Barcelona Oberta, Núria Aparicio, exposa que el decret no té en compte les particularitats de cadascun dels establiments. Per exemple no és el mateix un restaurant que una floristeria o una botiga amb productes congelats, on la cadena de fred és tant important. Aparicio també lamenta que complir amb l'exigència de tenir portes automàtiques per mantenir la climatització és una inversió que molts negocis no es poden permetre.

Un altre sector molt crític són els gimnasos, ja que asseguren que fer esport d'alta intensitat a 27 graus és perjudicial fins i tot per a la salut. Creuen que la inseguretat jurídica és molt gran, segons Yolanda Latorre, gerent de l'Associació d’empreses de clubs catalans de fitness.