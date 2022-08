La sensació de calor s’ha fet notar més a la majoria d’establiments que des d’aquesta passada mitjanit han hagut d’adaptar a correcuita els seus termòstats per no baixar dels 27 graus, tal com marca el decret d’estalvi energètic. Els comerciants reclamen que es tingui en compte les característiques de cada negoci a l’hora d’aplicar les possibles sancions, per bé que des del ministeri de Transició Ecològica ja s’ha avançat que seran “flexibles”.

La majoria de comerços i restaurants coneixen que el pla del Govern fixa un topall de temperatura, però pocs ho compleixen durant les primeres hores d'aplicació de les mesures. Cada negoci té la seva singularitat. Els que treballen amb producte fresc les floristeries asseguren que tenen el termòstat programat als 24 graus perquè no se'ls faci malbé.

Aquesta passada mitjanit, també s’han apagat molts dels aparadors del Passeig de Gràcia de Barcelona d’establiments emblemàtics. Pels petits comerciants la mesura no és un problema perquè en la majoria de casos ja ho feien. Aquesta mesura no s’aplica, en canvi, als monuments, per bé que alguns com la Pedrera fa ja prop d’una dècada que apaguen les llums quan arriba la nit. En canvi, al davant, la Casa Batlló sí que ha deixat els llums encesos.