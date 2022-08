Seis entrevistas a Antonio Banderas en RNE

Antonio Banderas nació en Málaga el 10 de agosto de 1960. Cumple este miércoles 62 años. Su faceta más conocida es la de actor, aunque también es productor, director y actor de doblaje. Fue ganador del Goya por la mejor interpretación masculina protagonista por Dolor y gloria y también estuvo nominado en los Premios Óscar en la categoría de mejor actor por esta misma película de Pedro Almodóvar.

Seleccionamos algunas de las entrevistas que se han podido escuchar en RNE desde el año 2006. Recuperamos del archivo de RTVE la conversación con Jesús Quintero y las diferentes entrevistas que ha ofrecido en De película, De pe a pa y No es un día cualquiera, donde ha compartido algunas reflexiones sobre cómo se han gestado sus películas.

Con El loco de la colina El taxista “flipaba” por llevar a Antonio Banderas y Melanie Griffith, su pareja, cuando les invitaron a cenar en la Casa Blanca con Bill Clinton. Los dos también estaban sorprendidos, según contó en una entrevista con Jesús Quintero que se pudo escuchar en Radio 5. Una visita que calificó de “extraña”. Estaban invitados a una cena oficial. “Me parece que era el presidente de Irlanda, pero sucedieron algunos acontecimientos en Israel, el comienzo de la segunda Intifada. Fue cuando Ariel Sharon todavía no era presidente, pero se fue a la explanada de las mezquitas con 100 guardaespaldas y montó un lío que no ha terminado. Entonces se suspendió esa cena y recibimos una llamada a la Casa Blanca de si podíamos ir a cenar en privado”. Joyas del Archivo Sonoro El Loco de la Colina - Entrevista: Antonio Banderas Escuchar audio El actor estaba “encantado” con la propuesta. Desveló “una cosa extraña” que le ocurrió y que “dice mucho sobre el poder”, según él, y reconoció que le dio “un poquito de miedo”. Todo empezó cuando llegó a la Casa Blanca y les subieron a la parte de arriba “donde hay un departamento que es una casa muy normal”. Clinton “estaba viendo la CNN. Había un par de ayudas que tenía allí con él. Nos hizo como un momentito que querría escuchar alguna información, nos pusimos a ver la tele allí con él”. “Somos muy inoportunos y se me ocurrió hacerle una pregunta indiscreta”: "¿Señor presidente cuál es el papel que juega Ariel Sharon en esta crisis?". “Los dos ayudas se quedaron mirándome como raro. Él se levantó, me agarró del cuello” y les dijo "vamos a cenar". Antonio Banderas presenta 'Autómata' en el Festival de San Sebastián de 2014. AFP RR/ql Hablaron de política, cine y muchas otras cosas durante la cena. Cuando terminaron, quiso enseñarle los cuadros y las estatuas españolas que alberga la Casa Blanca: “Empezamos a andar por ahí y Melanie se quedó detrás con Chelsea [Clinton], Hillary [Clinton] no estaba esa noche. En un momento determinado me agarró, me metió en un cuarto y me dice que la respuesta es que ese hombre es responsable de la situación actual de Israel y los acontecimientos últimos. Me causó muchísima impresión, no tanto por la respuesta que me la esperaba, me causó impresión porque no pudo responderme delante de dos ayudantes”. La estrella de Banderas Estrella de Antonio Banderas en el paseo de la fama de Hollywood RTVE.es

La piel que habito (2011) "Él te sitúa para crear en una posición de absoluta desnudez y desde ahí se crea y eso duele, pero hay que aguantar. ¿Me he mordido la lengua en algunos momentos en los rincones del rodaje? Pues, sí”, reconocía el actor en un diálogo con el director en De película. En algunos momento Banderas acudió a Almodóvar para decirle “Pedro, he tenido un problema” y con toda “la caballerosidad” le abrió la puerta, “se ha sentado conmigo, lo hemos hablado cara a cara” y le dijo “vamos a hacer esto y lo vamos a tirar para adelante”. Añadía sobre la experiencia del rodaje de La piel que habito que solo había habido “entendimiento” y “prefiero utilizar al final de todo el proceso una palabra: celebración, una celebración de creación artística". 55.32 min De película RNE - Pedro Almodóvar y Antonio Banderas - Escuchar ahora Antonio Banderas señalaba en aquella conversación con Pedro Almodóvar que sus películas “radicalizan la opinión porque está proponiendo universos que la gente no está acostumbrada a ellos. No se repite aunque haya coherencia en su obra, siempre va un poquito más allá. Eso hay que metabolizarlo y digerirlo. Se necesita un tiempo”. 02.14 min Tráiler definitivo de 'La piel que habito', la nueva película de Pedro Almodóvar, basada en la novela 'Tarántula', del francés Therry Jonquet, y protagonizada por Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes y Edouard Fernández. Cuenta la historia del Dr. Ledgard un eminente cirujano plástico que desde que su mujer murió quemada en un accidente de coche, se interesa por la creación de una nueva piel con la que hubiera podido salvarla. Doce años después lo consigue. Para ello no dudará en traspasar una puerta hasta ahora terminantemente vedada: la transgénesis con seres humanos. Pero ese no será su único crimen.

Autómata (2015) "La ciencia ficción tiene que estar apoyada en las fases del presente. Solamente hay que ponerse a ver los telediarios para ver cómo está el panorama. Estamos viendo cosas terribles y hay muchas otras cosas que se describen en la película que están pasando”, contaba Antonio Banderas sobre Autómata, la película que él produjo y protagonizó. 25.10 min No es un día cualquiera - Antonio Banderas presenta 'Automata' - Escuchar ahora “Enseña una pérdida de valores dentro de una sociedad muy decadente donde la vida ha dejado de tener valor, donde se establecen muros entre clases”. En este panorama tan poco reconfortante explicaba que “se apoya la ciencia ficción”. Advertía que “si continuamos yendo en este camino esto es lo que nos podremos encontrar. Quizás no en el 2044 [cuando se sitúa el film], pero quizás sí más adelante. Tenemos que tener conciencia de lo que nos está pasando, reflexionar seriamente y dar los pasos consecuentes para que eso no se pueda producir. El cine advierte lo que podría llegar a ocurrir". Somos cine Autómata Jacq Vaucan, un agente de seguros, se enfrenta a la responsabilidad de traer una nueva vida al mundo ante el incierto futuro de la Humanidad.... Ver película "No teníamos presupuesto para [hacer los robots digitalmente]. Tuvimos que construir un prototipo y nos sorprendió, a veces la necesidad crea estilo. A nosotros nos gustó mucho las primeras pruebas que hicimos con ellos porque le daba a la película un carácter muy sesentero, antiguo y eso nos gustaba. A mí como actor me interesaba tener a los robots delante. Podíamos tocarlos. Hay momento que yo golpeo a uno de ellos y eso hubiera costado muchísimo dinero hacerlo en generación por computadora y a lo mejor ni siquiera hubiese surgido ese momento porque no te lo puedes plantear", desveló en No es un día cualquiera con Pepa Fernández.

Altamira (2016) Marcelino Sanz de Sautuola descubrió las pinturas rupestres en la Cuevas de Altamira en el siglo XIX. Llegó a la gran pantalla interpretado por Antonio Banderas. "Si tú sales a la calle y preguntas quién es, no lo conoce nadie. Es muy difícil que alguien te diga quién es, si no es una persona que esté metida en el mundo de la antropología. Sin embargo fue un héroe que murió humillado pensando que lo tumbaron los científicos franceses de la época. Incluso su propia gente lo acusaron de haber montado una parodia, de que aquello no era real, de que alguien lo había pintado. No se podía pensar que en aquel momento que hace 25.000 años había gente que podía a ese tipo de expresión artística", contaba el actor en De película sobre el film Altamira. 09.27 min Antonio Banderas nos presenta 'Altamira' - Escuchar ahora El malagueño tuvo la oportunidad de entrar en la cueva para preparar el rodaje, pero no quiso: "No quería organizar un pequeño escándalo. Sé que hay mucha gente, muchos de ellos en el mundo de la ciencia, del estudio de la naturaleza, de la antropología que no pueden entrar a la cueva por razones de mantenimiento de la misma. Está muy restringido. Recibir un trato de favor no iba a ayudar a la producción”. Prefirió conformarse con la réplica exacta de la cueva donde se grabó la cinta. Marcelino Sanz de Sautuola (Antonio Banderas) y Émile Cartailhac (Clément Sibony), cara a cara.

Dolor y gloria (2019) "Pedro a través de trabajo se ha liberado de un montón de cosas que tenía que decir frente al público, a él mismo y, de repente, hay un Pedro liberado, feliz”, señaló Antonio Banderas sobre la película en la que él interpreta a un director de cine llamado Salvador Mallo. Añadía: “Ha mirado atrás y ha sabido solucionar algunos momentos de su vida y lo ha hecho a través del cine". 28.10 min De película - RNE - Antonio Banderas presenta 'Dolor y gloria' - Escuchar ahora La interpretación de este personaje le resultó “difícil” y se acercó “con muchísima humildad, con los oídos muy abiertos, con el alma y el corazón muy abierto”. Señaló que “no había otra forma de hacerlo”. Además apuntó que al director manchego “no le sirven” todo lo que le ha “funcionado anteriormente” a un actor, tampoco los “aprendizajes”, “trucos” o “vicios que te sirven para sentirte cómodo ante una cámara o en un escenario”. Por eso, Almodóvar sabe que “hay que empezar desde el principio”, “desnudarse” y “tirarse al barro”. “Pedro quería y quiere a un Antonio Banderas nuevo para él, poder modelarlo. Eso es lo que hemos hecho, ir modelando un personaje que era él mismo en gran parte, puntada a puntada, día a día, con mucho amor, con mucho cariño y mucho respeto. Al mismo tiempo de una forma muy austera, muy simple, muy minimalista, muy bella”. Antonio Banderas estuvo nominado el Oscar y ganó el premio a Mejor Actor en Cannes. RTVE Este fue “probablemente el rodaje más emocionante de mi carrera”, destacó en el programa de Yolanda Flores. A pesar que le "daba mucho miedo al principio porque sé de la exigencia del manchego y mi amigo. Pensaba “cómo las cosas no vayan bien, esto va a ser un calvario. Va a resultar muy complicado porque no es un personaje normal. Es un personaje que existe, está vivo, lo tengo frente a mí pero que además me está dirigiendo”. De hecho para las cuatro décadas de amistad le dieron “muchos datos sin pretenderlo y se estableció una relación muy de cómplices, de cómplices absolutos”. No quería que se percibiera como un “pastiche” porque no sabe hacerlo.