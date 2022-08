La maternidad y el dolor son dos temas constantes en el cine de Pedro Almodóvar, pero en Julieta los exprime sin compasión. Y a veces duelen. Vestir el dolor no es lo mismo que vestir la risa y el manchego recurrió a Sonia Grande para crear los armarios de Julieta. Ahora los abrimos, de la mano de esta diseñadora de vestuario ganadora de dos premios Goya. Con Pedro Almodóvar ha trabajado en cintas como Los Abrazos Rotos, Hable con ella y La voz humana, pero con Julieta vivió una experiencia muy gratificadora. “Cuando terminé de leer el guion de Julieta me pareció que se está produciendo una transformación en el universo Almodóvar, o desde luego un cambio significativo con lo que yo había conocido anteriormente”. En una entrevista con RTVE Digital, Grande destacaba que tuvo que viajar en el tiempo: de los años 80 saltó a los 90 y terminó en 2015. Tres décadas para tres armarios distintos y tres tramas diferentes: los looks que Adriana Ugarte luce cuando la acción transcurre en la década de los 80 están muy conseguidos. Se viajó a Londres para encontrar prendas que encajaran con la historia y con la actriz. “Para la parte ochentera, tuve mucho cuidado en no rozar lo caricaturesco que tiene esta década para los ojos del espectador de hoy. Parecía muy peligroso para la narrativa rozar la comedia, y los ochenta a veces tienen este peligro. El vestuario es todo original, con piezas encontradas sobre todo en Londres”.

Adriana Ugarte con un look ochentero. @ElDeseo.

La ropa, con colores como azul eléctrico y minifaldas de cuerpo, combina perfectamente con el peinado y los complementos. La Julieta de los 80 lleva el pelo corto, en un tono rubio. "Es la versión corta del mullet (uno de los cortes de los 80 por excelencia), pero corto, lo que le da un aire punk", dice la experta en belleza Stefanie Milla. "Un corto oxigenado, que era otra de las grandes tendencias de los 80 y que se hacía amarillo pollo enseguida, más aún en el pelo moreno. El corte se caracteriza por mucho volumen en la parte superior y muchas capas, muy desfilado, lo cual le da ese movimiento y ese aspecto 'despuntado', casi desflecado. Estos looks se transformaban en cortes más punk con sólo peinarlos hacia arriba con gominas, u otro de los productos de los 80. O, en el caso de España, a menudo conseguido con agua y azúcar para darle ese aire punki" Los pendientes de formas geométricas llaman poderosamente la atención y son la guinda para hacer que el look sea fiel a la época. “Yo estaba especialmente impresionada de cómo se había escrito la secuencia del tren, que me recordaba mucho al pintor Edward Hooper. También del misterio, la profundidad y la seriedad del guion que pedían una sobriedad mucho más contundente y un tratamiento mucho más cercano al realismo”, añade Grande.

Julieta se viste de Prada Para vestir a Julieta en su etapa de los 90 se recurrió a la casa italiana Prada. "Les pedimos que nos reprodujeran prácticamente una colección entera para Adriana Ugarte. Era adecuadísima no sólo para el personaje sino también para hilar la evolución de las tres décadas y fusionarnos ya con la Julieta adulta, interpretada por Emma Suarez". Prada reprodujo prendas de la colección de primavera y verano de 1996. Uno de los abrigos que Ugarte luce en la película es, precisamente, el escogido para la campaña de ese año. Para la Julieta interpretada por Emma Suárez se recurrió a Hermés (bolsos), Forte-Forte (el vestido-túnica rojo) y a piezas que estaban en anticuarios especializados en artículos art decó pero curiosamente lo más complicado fue el vestuario de Michelle Jenner. El rojo es uno de los colores fetiche de Almodóvar, como vemos en 'Julieta'. RTVE La actriz interpreta a una editora de la revista Vogue y lleva prendas de Dior. Concretamente un sastre de chaqueta cruzada en rojo y un conjunto de jersey en blanco y negro con minifalda negra, dos looks de pasarela de la colección de invierno de 2015. "El vestuario de Michelle era de la colección que Dior estaba fotografiando en el momento en que rodábamos la película. Era una locura compaginar el rodaje con las fotos de la casa Dior, ya que sólo había un prototipo y se estaba empezando la fabricación para la venta. Fueron muy generoso, nos confeccionaron con tremenda rapidez la ropa a la medida de Michelle Jenner", revela Sonia Grande en la entrevista. También desvela que el vestido que lleva Susi Sánchez es un modelo vintage de la casa Leonard. Un diseño de los años 70 que se reprodujo con variaciones de patrón y color. Sonia Grande firma el vestuario de Julieta. @ElDeseo