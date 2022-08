El actor y cómico eurovisivo David Fernández ha sido uno de los invitados que no ha querido perder la oportunidad de participar en Mapi, el programa de moda del verano. Junto a Raquel Revuelta y Leo Harlem, han sido los protagonistas de la última entrega. Y cómo bien le recordó Jandro, el presentador del formato, “si aguantas hasta el final del programa, durarás más que en MasterChef”.

Y efectivamente, si retrocedemos un par de años hasta 2020, es imposible olvidarse de David Fernández con el delantal de MasterChef Celebrity 5. Lo cierto es que duró poco en las cocinas más famosas de la televisión, mucho menos de lo que el propio artista se esperaba. Así se lo reconocía a Mapi, dejando claro que sus expectativas en el concurso eran mayores: “Yo fui un miércoles a MasterChef. Y vivo en Barcelona y eso se graba en Madrid. Pues le dije a mi mujer que me llevaba una maleta para tres semanas. Y al final me fui un miércoles, y el domingo ya estaba en casa”.

Primer expulsado de MasterChef Celebrity 5

Podría decirse que el paso de David Ferández por MasterChef Celebrity 5 fue breve pero intenso. Fueron apenas unos días para él, pero sin duda, se despidió con el mejor sabor de boca.

“Llevas tres días con los compañeros y te da la sensación de que los conoces hace seis meses. Es increíble cómo te unes a las personas en ese programa, y lo que mejor me llevo es haber conocido a Gonzalo, Melani, La Terre, Lucía, a todos", recordaba en su despedida.

18.07 min MasterChef Celebrity 5 - David Fernández: "MasterChef es más duro que Eurovisión"

También comparó MasterChef con Eurovisión, y aseguró que el certamen de música fue mucho más cómodo para él: “MasterChef es más duro. En Eurovisión yo estaba detrás de un personaje, que es lo que sé hacer. Me dicen que soy humorista, cómico, pero no, yo soy actor. Eurovisión fue durísimo porque fueron muchas horas, fue un boom y trabajé mucho, pero estaba en mi hábitat natural. Aquí estaba de pronto en un lugar en el que me sentía muy perdido. No me dio tiempo a amoldarme. Pasa todo tan rápido que necesitas un tiempecito para adaptarte, que yo no tuve, por cierto".