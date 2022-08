Mapi sigue alegrándonos las semanas junto a Jandro cada noche de lunes a jueves en La 1. La ‘reina del conocimiento’ sigue sorprendiéndonos con cada una de sus respuestas, y en el último programa le mandó un ‘recadito’ a cierto sector de la población. Lo dijo muy rápido y apenas pasó desapercibido, pero su mensaje se entendió bastante bien. La niña virtual contó una de sus muchas anécdotas. Quiso hacer una gracias, que acabó convirtiéndose en un zasca para los youtubers.

“No sabes lo que me pasó ayer”, comenzaba Mapi al inicio del sketch. Le contaba a Jandro que su abuelo le había dado 10 euros, pero que no sabía que hacer con ellos, bromeando con que nunca había tenido dinero negro.



Jandro le siguió la gracia preguntándole si había pensado en llevárselo a Andorra, a lo que Mapi contestó rotunda: “Si anda, como los Youtubers”.

Youtubers y Andorra

La mudanza de ciertos youtubers a Andorra ha sido un tema que ha generado mucha polémica en estos últimos tiempos y que nuestros compañeros de Gen Playz se han encargado de debatir y desarrollar.

También Ibai Llanos, que podría considerarse el padre de los streamers ahora mismo, dio su opinión al respecto: “No me imagino mi vida fuera de España para nada. Viviré en Barcelona, Bilbao o Madrid, pero me encanta vivir aquí. Pero porque a mí me mola, aunque España tenga muchas mierdas y haya mucho gilipollas. Pero yo estoy bien aquí y me parece un buen acto tributar aquí porque es lo que hace todo el mundo. Y como lo hace todo el mundo, yo también lo hago. Y encima, como yo gano mucha pasta, me parece normal que me quiten el 50%".