Gloria Fuertes, la poeta que quiso parar la guerra

En el árbol de mi pecho

hay un pájaro encarnado.

Cuando te veo se asusta,

aletea, lanza saltos.

En el árbol de mi pecho

hay un pájaro encarnado.

Cuando te veo se asusta,

¡eres un espantapájaros!

"En el árbol de mi pecho", Gloria Fuertes

El madrileño barrio de Lavapiés la vio crecer, llorar con la temprana pérdida de su madre, se fue cuando más falta le hacía, y enamorarse por primera vez. Fue una niña delgada, buena, alta y "algo enferma", que escribía por las noches y que por el día "quería parar la guerra", pero se lo impideron a mitad de camino. Conocida por sus poemas para niños, su obra para adultos desprendía fuerza, sentimiento y verdad. Gloria Fuertes nacía un 28 de julio de 1917 y con ella, los poemas de toda una generación.

En Poesía exterior de Radio Exterior de España nos acercaban a sus poemas sociales, escritos sin miedo y en soledad:

"Cuando mi madre me veía leer o estudiar, me pegaba"

Nació en la calle de La Espada número 3, su padre era conserge del número 9, sin juguetes, sin estudios, en este ambiente nació la poetisa. "Cuando mi madre me veía leer o estudiar, me pegaba, me ponían una escoba o un estropajo", aseguraba la escritora en vida. Su madre era muy controladora y no quería que Gloria se dedicara a nada relacionado con el fomento de la imaginación. Pero su padre era mucho más permisivo. Tuvo cuatro hermanos y con la muerte de Angelín, el pequeño, llega su primer drama. Le atropelló un coche mientras llevaba una caja de gusanos de seda.

"En el colegio no me enseñaron nada. Yo leía en casa", le gustaba el cuento de Pinocho y empezó a escribir cuentos en papel que luego cosía para darles forma de libro. En Biblioteca básica de Radio 5 recordaban algunas de sus obras más emblemáticas: