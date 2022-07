La muerte de Carmina Ordóñez abrió el Telediario de Ana Blanco hace hoy 18 años. A pesar de no ser una figura relevante en los informativos diarios, su fallecimiento impactó de tal manera en la sociedad, que aquel día las noticias 'serias' no pudieron dar la espalda al único tema del que se hablaba en la calle. Como la misma vida de la celebrity, su muerte generó cientos de titulares. Por las extrañas circunstancias en las que apareció su cuerpo, por el misterio que rodeó a las primeras horas del fallecimiento y por cómo sus hijos dieron carpetazo al tema decidiendo mantener en secreto el informe de la autopsia.

Como ella, sus tres hijos, Fran Cayetano y Julián han sido protagonistas, queriendo o no, de la crónica social. Así han cambiado los hijos de Carmina Ordóñez desde su muerte en 2004.

Su madre nunca pudo ver cómo en 2010 el torero decidió cambiar su nombre en las plazas de toros. Ya no era Fran Rivera. Firmaría desde entonces sus faenas como Francisco Rivera, "Paquirri", igual que su padre.

Carmina Ordóñez no llegó a conocer a la que sería la mujer de su hijo Fran. Lourdes Montes llegó al clan Rivera en 2011, sobrina del cantante José Manuel Soto, se terminó convirtiendo en esposa del primogénito de Paquirri. Primero en una ceremonia civil y después en una religiosa, cuando Fran obtuvo la nulidad matrimonial.

En el entierro de Carmina, vimos a la Duquesa de Montoro apoyar a su exmarido arropándolo con cariño. No solo les unía un amor pasado, eran padres ya de su hija Cayetana . Muchos hablaron entonces de una posible reconciliación. El dolor les volvió a unir, pero nunca se consolidó esa segunda oportunidad.

Cayetano Rivera, el hijo menos mediático de Carmina Ordóñez

Cayetano Rivera en una corrida de toros en 2022 GTRES

El segundo hijo de Carmina, Cayetano, ha mantenido un perfil mucho más bajo en los medios de comunicación. No suele conceder entrevistas personales y trata de no entrar en las discusiones familiares públicas delante de los micrófonos. Pero no ha podido evitar ser portada de revista y que se hable de él en los programas de crónica social.

Carmina Ordóñez en la boda de Cayetano Rivera

Cuando su madre murió, Cayetano llevaba seis meses separado de su primera mujer, Blanca Romero. También a esta ex la vimos en el sepelio apoyando al que había sido su pareja. Su vida personal desde entonces, fue un misterio. Muchos nombres sonaron, pero ninguna chica fue reconocida como novia oficial.

Hasta 2009. Entonces Cayetano fue fotografiado con Eva González en Roma y se hizo oficial un noviazgo que terminó en boda en 2015. Son padres de un niño de cuatro años de nombre Cayetano.

Boda de Eva González y Cayetano Rivera en 2015 ©GTRESONLINE

Carmina no vio a su hijo en los grandes ruedos. El diestro terminó siguiendo la estela de su abuelo, su padre y su hermano y tomó la alternativa en 2006. Ha conseguido convertirse en una de las figuras más relevantes y respetadas de la tauromaquia.

De su madre heredó la belleza. Y además de empresario, ha trabajado como modelo de importantes firmas como Armani y Loewe.