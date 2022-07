Rosa López: "He tenido que hacer un gran trabajo interior para comprender cuál es la belleza que importa"

Dice que la cara es el espejo del alma y a Rosa López se la ve feliz y haciendo lo que le gusta. En 2019 la granadina comenzó una nueva etapa como artista independiente y desde entonces va saboreando cada paso que da... cada momento, cada canción como su último single "Esa belleza", una tema compuesto por José Mari Montes con un mensaje muy potente "Sé tú con la imagen que tu quieras pero entiende que lo de dentro es lo más importante, que nadie borre tu esencia", asegura la artista que no tiene reparos en decir su edad. "Tengo 41 años y me encuentro mejor que nunca, físicamente, emocionalmente y psicológicamente", dejando claro para que ella "la edad y el peso son puñeteros números".

La Rosa de antes y la de ahora

Hay quién dirá que la Rosa López que conocimos hace veinte años no tiene nada que ver con la de ahora. "La gente se piensa que esa transformación es un día para otro, hay quién piensa que es un milagro, por un lado me halaga mucho, pero por otro me da apuro el tener explicar que no solamente adelagazar, es un trabajo psicoemocional", declara la artista que incluyó el deporte hace años en su rutina de vida.

Rosa López se encuentra de gira por todo el país con su Tour Fénix "Todos en esta pandemia hemos tenido que resurgir en algún momento, señala, " Era el nombre perfecto. porque enmarca muy bien lo que sucede, el repertorio, la fuerza que llevamos..." Aunque avisa a todo el mundo que busca un sponsor porque quiere hacer la gira aún más grande.