No es habitual escuchar a un sacerdote contestar a todo lo que se le pregunta y menos aún hacerlo con esa naturalidad tan cautivadora. Más de 600.000 personas siguen a Damián Montes en la red social Tik Tok, una cifra que cada día va en aumento.

“No sé si soy consciente, es una tarea la que tenemos como Iglesia, renovar nuestro lenguaje y que las mujeres y hombres de hoy día entiendan el mensaje”, señala en Patio de voces (Radio 5, sábado, a las 21.05 h) el sacerdote, que se muestra sorprendido de su éxito en la red.

El padre Damián, (Damián María Montes), que participó en 2015 en el programa de televisión La voz, revela que primero nació el artista, gracias a Dios y a su abuela - la cantaora de flamenco Elisa la del Horno - “Empecé a cantar a los 4 años con ella y la acompañaba a todos los conciertos. De hecho, a día de hoy cuando bajo a Granada nos seguimos echamos un cante”, explica. Después, vino su vocación de servir a los demás y fue ahí, a los 16 años en el Santuario del Perpetuo Socorro cuando su vida dio un giro de 180 grados convirtiéndose en misionero redentorista.

El romancero herido

“Desde siempre he estado en líos artísticos” reconoce Montes, que recientemente ha escrito El romancero herido, (Ediciones Abdal), un libro en el que descubrimos su pasión por la poesía. “La poesía es el espacio en el que podemos decir aquello que con palabras normales no somos capaces”. Y es que Damián no tiene reparos en escribir versos de toda temática, incluso un poema donde habla del amor homosexual.

“La Iglesia debe acoger realidades complejas como la homosexualidad, me encanta ver los últimos gestos del papa Francisco en ese tema” afirma el sacerdote, consciente de que sus palabras pueden generar división de opiniones. “La verdad es que siempre hay voces críticas”, admite, “pero estas son mínimas. Además, a hoy día de hoy, estamos viviendo un momento complejo en la Iglesia y dentro de ella hay muchas sensibilidades diferentes”.