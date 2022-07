El segundo programa que Metrópolis dedica a la Bienal de Venecia 2022, presenta varios de los proyectos nacionales expuestos en los pabellones tradicionales de los Giardini, en salas habilitadas en el Arsenale y en diversos espacios distribuidos por la ciudad.

Las propuestas reflejan problemáticas actuales incluidas las cuestiones planteadas en la exposición central de la Bienal, como son la relación del ser humano con la naturaleza y la tecnología, y las identidades híbridas. Temas que emergen, una y otra vez, a lo largo del recorrido son la exclusión en base a raza, sexo y género, el legado colonial y la diáspora, la crisis medioambiental y la reciente pandemia.

Obra de Naomi Rincón Gallardo dentro de la exposición colectiva 'Hasta que los cantos broten' del Pabellón de México

La bienal se ha visto afectada también por la guerra en Ucrania. En señal de apoyo, la explanada central de los Giardini ha sido bautizada Piazza Ucrania. Allí se exponen, alrededor de un monumento a la paz, obras enviadas por artistas ucranianos.

En los Giardini En el Pabellón de España, Ignasi Aballí propone, con su proyecto Corrección, una reflexión sobre el carácter ambiguo del verbo “corregir” aprovechando el aparente error de la alineación del edificio respecto de los pabellones vecinos de Holanda y Bélgica. Al “corregir” ese error mediante un giro de diez grados en su estructura arquitectura, el artista configura un entorno en el que error y corrección conviven en base a concesiones mutuas. En seis libros que se distribuyen gratuitamente en librerías de Venecia, “corrige”, además, la visión turística de la ciudad deteniéndose en aspectos y detalles que normalmente pasan desapercibidos. Intervención de Simone Leigh sobre la fachada del Pabellón de Estados Unidos Francis Alÿs presenta, en el Pabellón de Bélgica, The Nature of the Game, una instalación compuesta de videos grabados en sus viajes a muy diversos puntos del globo, de niños jugando en el espacio público. Los juegos de los niños, su dimensión social, su perseverancia en circunstancias adversas y sus reglas a veces inescrutables siempre han fascinado al artista que, ante el avance de la interacción virtual, los documenta también para salvarlos del olvido. Francis Alÿs presenta, en el Pabellón de Bélgica, The Nature of the Game Este año Holanda ha cedido su pabellón en los Giardini a Estonia, que reescribe, con el proyecto Orchidelirium: An Appetite for Abundance, un capítulo de la historia colonial holandesa en Indonesia. Partiendo de la figura de Emilie Rosalie Saal, una artista estonia que, con sus ilustraciones de la flora tropical de Java de principios del siglo XX impulsó la moda de las orquídeas exóticas en Europa, Kristina Norman y Bita Ravazi exploran la explotación ecológica colonial y sus repercusiones en el presente. En el Pabellón de Corea, Yunchul Kim expone el movimiento continuo y la constante interacción de todos los elementos de la naturaleza en cinco de sus instalaciones “patafísicas”. La realidad material del mundo y su mutación son reflejadas en unos aparatos que, afectados por el universo, la atmósfera, la luz o el agua de la Laguna, no cesan de mutar. El título Gyre refiere al movimiento en espiral del mundo que caracteriza los ciclos de creación y extinción. Las paredes del Pabellón de Gran Bretaña lucen este año con el empapelado teselado y las estructuras geométricas doradas de Sonia Boyce, que ha convertido el edificio en escenario de un concierto muy especial. Con Feeling Her Way, expande su investigación sobre la contribución de músicos británicas negras a una cultura transnacional, invitando a cinco de ellas a interactuar y explorar el potencial innovador del acto colaborativo y de la improvisación. @@FOTOO[6448810] El Pabellón de Francia también se ha visto transformado en escenario por Les rêves n’ont pas de titre, un proyecto de Zineb Sedira inspirado en el cine militante francés, italiano y argelino de los años 60 y 70. El edificio entero acoge los decorados utilizados en una película en la que la artista difumina los límites entre memoria personal y colectiva, y entre realidad y ficción, entrelazando elementos documentales y ficticios con su narración autobiográfica. Les rêves n¿ont pas de titre, un proyecto de Zineb Sedira ocupa el Pabellón de Francia Tanto la intervención de Simone Leigh sobre la fachada del Pabellón de Estados Unidos como las obras distribuidas en su interior critican la utilización de imágenes y objetos de la diáspora africana al servicio de la persistencia de las narrativas coloniales. Tal como indica el título Sovereignty, la exposición, en su conjunto, habla de la auto-determinación, tanto individual como colectiva, y de la necesidad de que la mujer negra pueda escribir su propia historia. Intervención de Simone Leigh sobre la fachada del Pabellón de Estados Unidos Primera artista romaní que expone en un pabellón nacional de la Bienal, Małgorzata Mirga-Tas ha revestido las paredes del Pabellón de Polonia con la instalación Re-enchanting the World, con la que quiere inscribir la cultura romaní en la historia del arte europeo. Inspirados en los frescos astrológicos del Palazzo Schifanoia de Ferrara, los doce grandes tapices representan la historia de los romaníes en Polonia y su vida cotidiana en asentamientos en los Montes Tatra. Ma¿gorzata Mirga-Tas ha revestido las paredes del Pabellón de Polonia con la instalación Re-enchanting the World Invitation of the Soft Machine and Her Angry Body Parts, de Jakob Lena Knebl y Ashley Hans Scheirl, en el Pabellón de Austria En el Pabellón de Austria, el dúo artístico formado por Jakob Lena Knebl y Ashley Hans Scheirl muestra, bajo el título Invitation of theSoft Machine and Her Angry Body Parts, su trabajo “transmedia, transgénero, transdisciplinar y transidentitario”. Yuxtaponiendo dos proyectos individuales - la indagación en los años 70 de Knebl y el autorretrato como pintor de Scheirl -, rompen con las jerarquías establecidas entre arte y cultura pop y crean espacios de deseo híbridos en los que “preguntarse en qué mundo queremos vivir”.

En el Arsenale Yuki Kihara expone, en el Pabellón de Nueva Zelanda, Paradise Camp La artista samoana Yuki Kihara expone, en el Pabellón de Nueva Zelanda, Paradise Camp, una instalación compuesta de material de archivo y doce fotografías, en las que miembros de la comunidad de personas no binarias Fa’afadine, representan una serie de cuadros de Paul Gauguin pintadas en la Polinesia francesa. Con esta apropiación no exenta de sentido del humor, la artista devuelve la mirada a Occidente y proyecta un mundo más inclusivo y abierto. En el Pabellón de Singapur, Shubigi Rao presenta Pulp III: A Short Biography of the Banished Book, tercer capítulo de su proyecto de investigación sobre la historia de la prohibición y destrucción de libros y las personas dedicadas a su protección, conservación y difusión. La instalación compuesta de un mural, un libro y un video incide sobre la importancia de los libros para la difusión del conocimiento y la para convivencia democrática y transcultural. En el Pabellón de Singapur, Shubigi Rao presenta Pulp III: A Short Biography of the Banished Book En la exposición Hasta que los cantos broten del Pabellón de México reemergen saberes, idiomas y prácticas artísticas ancestrales sojuzgados por la colonización y la modernidad. Mariana Castillo Deball, Naomi Rincón Gallardo, Fernando Palma y Santiago Borja retoman y plasman aquí esos conocimientos en dibujos, una videoinstalación, una danza mecatrónica y tapices tejidos en telar de cintura. En su conjunto, las obras proyectan un futuro decolonial y modelos de vida alternativos al que se basa en el principio antropocéntrico del progreso. Obra de Mariana Castillo Deball dentro de la exposición colectiva 'Hasta que los cantos broten' del Pabellón de México Jakup Ferri presenta, en el Pabellón de Kósovo, la instalación The Monumentality of the Everyday formada por pinturas, bordados y alfombras. En esta ocasión ha añadido a sus habituales representaciones de una vida cotidiana imbuida de toques mágicos y de interacciones poéticas entre personas, animales y objetos, una serie de alfombras abstractas basadas en los diseños del avatar su hijo en el videojuego Animal Crossing. Jakup Ferri presenta, en el Pabellón de Kósovo, la instalación The Monumentality of the Everyday El Pabellón de Turquía presenta un proyecto de la pionera del arte conceptual turco Füsun Onur. Realizado durante la pandemia, Once upon a Time… narra, en escenas sueltas, la historia de un ratón y un gato que se rebelan contra el gobierno del antropocentrismo para salvar los ecosistemas destruidos por el hombre. La pieza refleja los miedos del presente, a la vez que proyecta un mundo gobernado por el amor, la solidaridad y la alegría de vivir. El Pabellón de Turquía presenta un proyecto de la pionera del arte conceptual turco Füsun Onur Frente a las amenazas que afronta la humanidad, el Pabellón de Sudáfrica plantea que, para redefinir nuestra interacción con los ecosistemas y otras especies, es imprescindible comprender y descubrirnos primero a nosotros mismos, y que situaciones como el confinamiento durante la pandemia pueden ser aprovechadas para esta introspección. Bajo esta premisa, la exposición Into the Light muestra obras de Phumulani Ntuli, Lebohang Kganye y Roger Ballen, basadas en un ejercicio de autorreflexión. El Pabellón de Sudáfrica presenta la exposición 'Into the Light'