Después de ver las primeras y fascinantes imágenes que nos ha regalado el James Webb, está claro que el universo no deja de sorprendernos. Aunque estas fotos solo las podemos ver en una pantalla, lo que sí podemos contemplar este mes es un cielo coronado por una luna nueva que nos dejará disfrutar en plenitud de la lluvia de meteoros Delta Acuáridas.

El verano es la época del año en la que más curiosos miran el firmamento. El tiempo libre, las buenas temperaturas y los ratos en destinos diferentes suelen ser los factores que incitan a pasar horas en el cielo estrellado. Y para disfrutar en plenitud de esos momentos, lo mejor es conocer qué evento astronómico estás viviendo. Para ello, el astrofísico y comunicador científico Rodrigo González Peinado, nos cuenta en RTVE Play qué es y cómo ver algunos de los acontecimientos más espectaculares. ¡Feliz observación!

28 de julio. Luna nueva y lluvia de meteoros Delta Acuáridas

Es una lluvia de meteoros, no de estrellas porque, aunque nos parece muy poético, las estrellas no nos caen del cielo. Lo especial de esta noche es que, al ser luna nueva, será un buen momento para contemplar el firmamento (si el cielo no está nublado) y disfrutar en plenitud de estas Delta Acuáridas.

Para aquellos más intrépido, nuestro astrofísico cuenta que las lluvias de meteoros se producen “cuando la Tierra atraviesa los resto que deja tras de sí un cometa o asteroide”. Un acontecimiento que se podrá contemplar en su máximo esplendor en las madrugadas de finales de mes y que resulta igual de bello que las famosas Perseidas de agosto.