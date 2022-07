Cómo empezar a vivir con diabetes

Cuando a uno le acaban de diagnosticar diabetes, sabe que su vida, inevitablemente, va a tener que sufrir algunos cambios, y eso genera muchos temores e inquietudes. Pero justamente, es un momento clave donde hay que estar muy atento y dispuesto, tanto para evitar algunos errores importantes como para adoptar nuevos hábitos de vida. Todo esto será fundamental para controlar la enfermedad y prevenir posibles complicaciones.

La diabetes supone un problema de salud que se encuentra en constante expansión, tanto a nivel nacional como mundial. Los casos de diabetes tipo 2 están aumentando año tras año y, en España, ya contamos con más 5 millones de personas afectadas. “Sabemos que hay una gran prevalencia de personas de edad avanzada que ya han sido diagnosticadas, pero también los nuevos casos de aparición de este tipo de diabetes surgen mayormente en este colectivo”, apunta la Dra. Diana Díaz Rizzolo, coordinadora del grupo de Estilos de Vida de la Sociedad Española de Diabetes (SED), quien aclara que “presentar diabetes tipo 2 en mayores de 65 años puede promover tasas más altas de discapacidad funcional, pérdida muscular acelerada, desarrollo de otras enfermedades (como las cardiovasculares) y muerte prematura en comparación con grupos de la misma edad sin diabetes; sin embargo, el riesgo disminuye cuando llevamos un buen control”.

Dos tipos de reacciones

Al recibir la noticia del diagnóstico, no todo el mundo se lo toma del mismo modo: “Un escenario clínico es el que se plantea en la persona que comprende la situación, intenta involucrarse y puede no estar todo lo bien informada que podría. Y, otro muy distinto, es la persona mayor que no comprende la gravedad de la situación y le cuesta responsabilizarse en el cuidado de su diabetes”, indica Rizzolo. Por eso, añade, “la educación y la formación son pilares básicos en esta enfermedad crónica”.