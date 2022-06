Con bata blanca se emite los viernes a las 10.05 h.

Según datos del Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular de España (ENRICA), el 50,5 % de la población adulta española, es decir, 23 millones de personas, tienen el colesterol elevado, lo que multiplica por dos las posibilidades de sufrir un infarto o una angina de pecho.

El colesterol elevado es “uno de los elementos más importantes en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, pero de los peor controlados, incluso entre los pacientes que ya han presentado enfermedad cardiovascular”, apunta el Dr. Vivencio Barrios, de la Sociedad Española de Cardiología (SEC). “Como el colesterol no duele y no vemos una consecuencia directa e inmediata de no tomar la medicación, sino que los efectos son a largo plazo, mucha gente no cumple con el tratamiento correctamente”, explica el especialista.

Colesterol bueno y malo No todos los tipos de colesterol son iguales: “Tenemos que empezar a olvidarnos de hablar de colesterol total y hablar específicamente de colesterol LDL, porque es el que nos va a marcar el riesgo y las complicaciones futuras”, apunta Barrios.

Existen dos tipos de colesterol: Colesterol malo (LDL): el colesterol, al unirse a la partícula LDL se deposita en la pared de las arterias y forma las placas de ateroma.

el colesterol, al unirse a la partícula LDL se deposita en la pared de las arterias y forma las placas de ateroma. Colesterol bueno (HDL): el colesterol, al unirse a la partícula HDL transporta el exceso de colesterol de nuevo al hígado para que sea destruido. El hígado fabrica el 80% del colesterol que hay en el organismo, mientras que el 20%-25% restante se obtiene a través de la ingesta de alimentos de origen animal, ricos en grasas saturadas. Este 20%-25% es el escaso margen disponible para controlar tanto la cantidad total de colesterol, como la proporción de colesterol bueno y la de colesterol malo, presentes en el organismo.

¿Cuándo se considera que tenemos el colesterol alto? “En general se considera que, el colesterol LDL, cuanto más bajo esté, mejor”, explica el experto, pero “debemos saber el riesgo cardiovascular de cada uno, porque según eso, nuestros niveles de colesterol deberían ser unos u otros”. Por ello, desde la SEC clasifican cuatro perfiles distintos para marcar las cifras y el abordaje adecuados del problema en cada caso: Riesgo cardiovascular muy bajo (sin enfermedad previa ni factores de riesgo asociados como la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, la edad avanzada o la obesidad): el colesterol LDL debería estar por debajo de 116 mg/dl Riesgo cardiovascular moderado (con algún factor de riesgo): se recomienda que el colesterol LDL no sea superior a 100 mg/dl Riesgo cardiovascular alto (con varios factores de riesgo): el colesterol LDL debería ser inferior a 70 mg/dl Riesgo cardiovascular muy alto (por ejemplo, si ya ha padecido un infarto), los niveles de colesterol LDL deberían estar por debajo de 55 mg/dl o incluso menos (por debajo de 40mg/dl)