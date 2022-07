El Orgullo LGTBI+ 2022, bajo el lema "Frente al odio: Visibilidad, Orgullo y Resiliencia", llega a su fin. Tras una semana intensa de celebraciones, la plaza de España de Madrid acoge un gran concierto final que clausura la edición del Orgullo de este año con actuaciones de artistas como Luna Ki, Agoney, WRS, Jamala, Nena Daconte, Ronela Hajati, Conchita Wurst, Barei, Ricky Merino o Soleá Morente, entre muchos otros. Un espectáculo musical que se articula en tres bloques con artistas de Eurovisión, Latinoamérica y España.

Celebra el Orgullo en RTVE y no te pierdas nada de la gran noche musical: ¡síguelo en directo en La 2, en RTVE Play y aquí! El evento contará con la participación de dos anfitriones muy especiales que conducirán esta gala: Julia Varela y Paco Tomás. Además, la gala guarda un homenaje a Raffaella Carrà. ¡Da comienzo el concierto final de clausura del MADO 2022! En estas tres horas de directo musical te contaremos todos lo que ocurra en el escenario, el backstage y entre el público asistente.

“Levi Díaz: "Tener 13 años no es sencillo, pero ser LGTBIQ sí que debería serlo y, sin embargo, aún no lo es". #OrgulloRTVE ⭕ https://t.co/kSkyeJn5bV pic.twitter.com/L1kNHryswa “

Julia Varela ha invitado al representante de España en Eurojunior 2021 , quien también se ha sumado a la celebración por los derechos del colectivo LGTBI en este Orgullo 2022. Hace unas semanas recibió críticas tras decir que es homosexual y tuiteó: " Soy gay y ahórrate tus comentarios homófobos porque no me importan una mierda ".

Jamala, con Ucrania y el Orgullo

Ucrania esta viviendo un momento muy difícil. Con la música podemos apoyar a los ciudadanos. Y la ganadora de Eurovisión 2016 está de gira por toda Europa para llevar su mensaje de paz. Hace años que escribió "1944", pero con la invasión de Ucrania, su canción ha adquirido un nuevo significado. En el concierto de clausura del Orgullo 2022 Jamala ha aparecido con la bandera de su país con un vestido blanco con flecos naranjas. sobre un fondo de luces que emulaba un árbol.

“Nuestra Jamala ha venido para regalarnos un momento mágico con ‘1944’. #OrgulloRTVE



⭕ https://t.co/bPKyrHhStE pic.twitter.com/hrbUEwAZFq“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) July 10, 2022

"Buenas tardes Madrid. Buenas tardes España. Muchas gracias por vuestro apoyo a Ucrania. Para mí este Orgullo trata de la libertad y de amar. En Ucrania estamos luchando por esto, no nos dejéis solos. Creo en vosotros", ha dicho antes de cantar "I believe in you".