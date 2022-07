Con tan sl 19 años, ya puede presumir de haber jugado en uno de los mejores clubes del mundo y de desfilar para una de las firmas más importantes de moda. Hablamos de Eduardo Camavinga, futbolista francés nacido en Angola que triunfa dentro del campo y sobre la pasarela, y no cualquiera, concretamente, en la de la semana de la Alta Costura de París. ¿Qué lujosa marca ha querido contar con él? Nada más y nada menos que Balenciaga, fundada en 1917 y actualmente considerada la más influyente a nivel internacional.

Con un look total black y el semblante serio, muy concentrado, acaparando la mirada de los invitados, así fue su debut sobre la pasarela. Eduardo Camavinga se convierte en el primer futbolista en desfilar para Balenciaga.

