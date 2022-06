El cantaor José Mercé se encuentra "muy contento" con su disco El Oripandó. Ha dicho en De pe a pa que "no me gusta ser presuntuoso" pero siente que "esto es una obra, no es un disco más". Un álbum que ha definido como "una autobiografía mía" en la que canta su vida. No se considera "un gran orador" y "creo que lo sé hacer es cantar".

Este trabajo discográfico lo ha producido Antonio Orozco. Se lo encontró en un programa de televisión: "Él se lo tomó así un poquito como si yo estuviera vacilando con él". Al día siguiente cuando se volvieron a encontrar le dijo "con muy poquita voz": "Maestro, lo que usted me dijo ayer, ¿es verdad?". Mercé le respondió: "Creo que eres la persona con la sensibilidad que yo creo que tiene que tener para este trabajo que quiero hacer, que te llevo dentro de mí y quiero sacar para fuera".

"Cómo se me ocurrió" Después tantos años entre escenarios y tablaos, en los que empezó con 13 años; de acompañar a Antonio Gades por todo el mundo en su ballet y toda su carrera en solitario, cree que ya tiene una edad "para poder decir las cosas", "lo que siento" y "lo que me ha pasado". Como la muerte de su hijo Curro, de la que se cumplen 28 años, y de donde surgió el tema "Jamás desaparece lo que nunca parte": "No sé con lo brutito que soy cómo se me ocurrió a mí decir esa frase". "Lo digo por mi hijo, porque siempre está con nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos". Ha reconocido que para poner voz a temas como este lo hace "ahogado y con mucha fatiga, pero me gusta cantarlo y me gusta sentirlo dentro de mí. A veces estoy en el escenario y hasta me ahogo".

Saber cantar "Empezamos a trabajar en este trabajo y ya Antonio [Orozco] no dejó a nadie vivo, a mi mujer, a mi nieto, a mis hijas, a todo el mundo. Sacó todo lo que pudo y la verdad que muy contento porque creo que se ha hecho un trabajo que si lo haces por dinero, no sale. Es imposible". "Digo siempre 'antes mi familia, después mi familia y después lo que venga, pero mi familia ante todo'. Porque sin ellos no sé si yo estaría aquí, sobre todo con mi compañera, con mi mujer, que dice que somos nosotros los fuertes, mentira dura y pura, porque ella fue la que me cogió mi mano, estaba tumbado en un sofá en un bar y me dijo: 'Tú no sabes hacer otra cosa que cantar, tenemos dos hijas que criar, así que vamos'. Así que afortunadamente tuve la suerte".