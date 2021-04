José Mercé: "El flamenco es del pueblo y para el pueblo"

El cantaor jerezano José Mercé “está como loco” para volver a pisar un escenario. Será el próximo lunes 19 abril con el concierto Flamenco en el Nuevo teatro Alcalá de Madrid. “Para poder disfrutar y estar ahí todo el tiempo. Además es un día muy señalado para mí, es muy cumpleaños”, ha contado en Tarde lo que tarde. “Es donde mejor lo puedo celebrar”.

“El flamenco es una ‘tragirrabia’, tiene sus momentos de alegría y sus momentos de esa dureza de la vida. El flamenco es una música de raíz, como el jazz, que es el del pueblo y para el pueblo. Es de la calle. Lo bonito de esta música es que siempre está viva. Eso es muy importante. Como han dicho los maestros: te mueres sin aprender el flamenco. Cada día estudias más, aprendes más y al final te mueres sin saber nada”, le ha explicado a Julia Varela.

Ha recordado una actuación que hizo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid con el guitarrista Tomatito para personas hospitalizadas: “Un momento que no se me va de mi mente, ni se me borra”. Antes del concierto se acercó hasta una mujer “con unos dolores grandiosos en las piernas, los brazos” y habló con ella. Tras el concierto vio como “movía las piernas, los brazos. Eso te llega al alma, te llega al corazón”.

"Al alba" de Luis Eduardo Aute Cuando Mercé participó en el disco homenaje a Luis Eduardo Aute, Mira que eres canalla, el cantautor no quería que “cantara nadie” "Al alba". La discográfica del cantaor en ese momento dijo que sí que lo iba a hacer y “él lo escucha, dice, va, esto no vale na. Luis tenía un corazón maravilloso y dijo es que cuando yo estaba escribiendo "Al alba" estaba pensando que lo iba a cantar José Mercé”, ha concluido.

Toda una vida con O’Hara La hija de José Merce, O’Hara, “no se dedica” al cante. Es profesora en la Universidad Francisco de Vitoria. “A ella le gusta el cante, el de verdad, el de por derecho”. Pero si que ha cantado en uno de sus discos: “Recuerdo que estábamos en el estudio, le dijo Javier Limón, que fue el productor del disco, tú serías capaz de cantar con tu padre. Ella es muy tímida, pero se arrancó” y dijo que ella sí cantaba. “Lo bueno fue que cuando cantó ese poquito, estaba como enfadada”. La hijo dijo “yo tenía que haber cantado más”, ha explicado su padre que dijo en la grabación y “ya se vino arriba”.