Los aspirantes de MasterChef 10 reciben la visita de Dabiz Muñoz en la última prueba del programa. El chef se ha convertido ya en un asiduo del concurso. Samantha Vallejo-Nágera le ha recordado que la última vez que estuvo en una final del programa, cuando acabó con un pequeño enfado con Pepe, aunque este no se acordaba. Y es que ha pasado mucho tiempo desde entonces y Dabiz no es el mismo: "No es justo, tú siempre has sido el tío simpático, amable y gracioso", le ha dicho a Pepe. Algo que Jordi también ha apoyado: "Con los años nosotros hemos trabajado para ser así", confiesa. Un trabajo que tanto a David como a Jordi les ha costado mucho realizar. Ahora ambos gestionan mejor sus emociones y Dabiz asegura que le ha sido posible gracias a dos personas: Cristina Pedroche y su psicóloga.

Dabiz Muñoz y la salud mental: "He cambiado gracias a Cristina y mi psicóloga" Dabiz Muñoz no deja de cosechar éxitos en su trabajo. A lo largo de estos últimos 10 años su carrera profesional ha crecido enormemente y ha conseguido un sinfín de premios. El último fue en 2021, cuando Dabiz Muñoz fue premiado en Ámsterdam como mejor chef del mundo en los premios Best Chef. Un galardón que recogió con mucha ilusión pese a no sentir que se lo merecía: "No me siento como el mejor chef del mundo", aseguro en un programa de televisión. Dabiz Muñoz, portada de la revista Forbes: "Es una jodida maravilla, un honor y una gran responsabilidad" RTVE Durante la entrevista, poco después de haber recogido el premio, el chef con tres estrellas Michelin se sinceró y aseguró que el éxito le ha llevado a tener problemas con la gestión de emociones. No es algo que persiga y la fama, sin duda, no ha sabido llevarla bien: "Tengo una relación tormentosa con el éxito", aseguró el chef Dabiz Muñoz. Sin embargo, todo cambió hace un año y medio, cuando comenzó a acudir a terapia con una psicóloga: "Estoy mejorando muchas cosas a nivel personal, empresa y como cocinero. Voy a una psicóloga que me viene muy bien y me está ayudando mucho a contextualizar según qué cosas y a vivir la vida un poco más feliz", contó entonces. Un proceso gracias al que ha aprendido a gestionar su día a día y en el que sin su esposa estaría muy perdido. Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche